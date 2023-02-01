5 февраля в «Айке» стартует турнир поколений по мини-футболу среди мужских команд

Турнир состоит из двух этапов, которые включают в себя 16 игр. Первый этап пройдёт с 5 февраля по 19 марта. Второй — 26 марта. В этот день пройдут финальные игры. 2 апреля состоятся матч за третье место и финальный матч соревнований. Для зрителей и болельщиков вход бесплатный.

«За всю историю норильского мини-футбола – это первый турнир поколений, - считает старший тренер молодежных команд МФК «Норильский никель» Александр Соколов. - В Турнире поколений участвуют тренеры, которые работают с ребятами много лет и сейчас воспитывают новое поколение спортсменов. Связь поколений как раз в этом и прослеживается».

«Норникель» на протяжении многих лет поддерживает развитие спорта как на своих предприятиях, так и в Норильском промышленном районе. Мини-футбол является одним из ключевых видов спорта в нашем городе. У «Норникеля» есть собственная команда МФК «Норильский никель», которая выступает в российской суперлиге. Ее достижения, уровень мастерства игроков – это пример для подрастающего поколения. Активно занимаясь спортом, ребята приобретают выносливость, спортивный азарт, быстроту реакции, учатся действовать в команде – работать на один результат, поддерживать друг друга, приобретают другие полезные навыки. Уверен, турнир поколений станет ярким событием нашего города, приобретет статус ежегодного мероприятия и привлечет в спорт еще больше мальчишек», - говорит Сергей Ткаченко, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по развитию активов.

Торжественное открытие турнира состоится 5 февраля в 18.30 в спортхолле «Айка». В первых двух матчах встретятся команды по мини-футболу «Смена» - «Горняк» и «Надежда» - «Айка».