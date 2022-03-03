5-6 марта МФК «Норильский никель» сыграет с КПРФ в рамках 13-го тура Париматч-Суперлиги

Двухматчевое противостояние пройдёт в подмосковном Климовске на площадке УСЦ «Юность». Начало игр в 23.30 5 марта и в 19.00 6 марта (по норильскому времени). Прямая трансляция будет доступна на канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.

Сейчас у норильчан 30 очков, они на пятом месте в турнирной таблице. У КПРФ 34 балла, в турнирной таблице они — на строчку выше.