8 июня в бассейне «Х-Fit Север» прошёл отборочный заплыв для участия в чемпионате мира по плаванию в открытой воде

С 13 по 19 июля на озере Лама пройдёт плавательный кэмп X-WATERS Plateau Putorana, где пловцы смогут пройти соответствующую подготовку. Для участников предусмотрены обширные лекционная, спортивная и туристическая программы, в том числе будут доступны трекинговые и фотомаршруты по окрестностям плато Путорана.

Массовый заплыв назначен на 18 июля. Спортсмены смогут самостоятельно выбрать дистанцию: на 50 или 100 метров — для пловцов без гидрокостюмов; на 1000 или 1850 метров — для участников в спецодежде.

Анастасия Король заместитель директора по развитию туризма Агентства развития Норильска рассказала:

«Все, кто принимал участие в отборе, будут проходить ежедневную подготовку до старта массового заплыва. Совместно с организацией X-WATERS мы научим их плавать в холодной воде, правильно вести себя с другими людьми в водоёме, сохранять спокойствие в стрессовой ситуации. Несмотря на то, что АРН является организатором этого мероприятия, запрос к нам пришёл извне — от местного сообщества. Мы рады, что к нам присоединились «Моржи Таймыра» и Nord Diving Club, которые и будут продолжать традицию холодового плавания в Норильске».