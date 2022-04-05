9 апреля норильчане отметят Всемирный день здоровья на стадионе «Заполярник»

Откроют праздник здорового образа жизни воспитанники спортшкол: им предстоит преодолеть ряд эстафет. В это время команды взрослых смогут зарегистрироваться на выступления.

В 11.40 на льду стадиона стартует показательный хоккейный матч между воспитанниками спортшколы по зимним видам спорта. После желающие смогут сыграть в импровизированный кёрлинг или в «Тянучку» (соревнования по перетягиванию), попробовать забить мяч в ворота на интерактивных площадках. Для тех, кто замёрзнет, будет работать кафе на первом этаже АБК стадиона. Кроме того, гости и участники мероприятия смогут измерить артериальное давление и послушать лекцию о здоровом образе жизни, которую проведут приглашённые медработники.

Взрослые выйдут на старт в полдень. После церемонии открытия и зумба-разминки начнутся эстафеты — сборные будут параллельно выполнять восемь заданий. Каких — организаторы пока держат в секрете. Ожидается, что на старт выйдут 30 команд.