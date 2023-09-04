9 сентября в Норильске пройдёт Всероссийский день бега «Кросс Наций-2023»

На выбор участникам предлагают несколько дистанций:

- 500 м – мальчики и девочки 2013 г.р. и младше;

- 1 км – мальчики и девочки 2011-2012 г.р.;

- 2 км – юноши и девушки 2009-2010 г.р.;

- 3 км – юноши и девушки 2007-2008 г.р.;

- 4 км – мужчины и женщины 2006 г.р. и старше.

Стартует мероприятие в 11.00, а первые забеги — в 11.20.

Заявки на участие принимаются с 1 по 7 сентября с 09.00 до 17.00, по адресу: ул. Комсомольская, 4, управление по спорту администрации города, отдел спортивных и образовательных организаций, кабинет № 19, контактные телефоны: 43-72-35*3004, 43-72-35*3008.

К индивидуальным заявкам прилагается:

- копия паспорта или свидетельства о рождении заявителя;

- медицинская справка о допуске к мероприятию по состоянию здоровья.