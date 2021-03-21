Ах, если бы...

Заполярная команда сыграла в гостях у «Новой генерации». Примечательно, что разрыв почти в 20 очков между соперниками в турнирной таблице хоть и давал норильчанам надежду на лёгкий матч, но не гарантировал её. Собственно, первая игра простой прогулкой и не стала.

Счёт практически сразу открыли футболисты заполярной команды: шестиметровый удар реализовал Руслан Кудзиев. Удвоил преимущество гостей Владислав Шаяхметов. Сыктывкарцы могли сократить отставание, но Шохрух Махмадаминов не сумел забить гол с пенальти. Впрочем, вскоре хозяева ответили норильчанам — хлёсткий точный удар с правого фланга нанёс Михаил Москалев. После этого игрок «Новой генерации» совершил шестой фол, и Занотто результативно выполнил десятиметровый удар. При счёте 1:3 команды ушли на перерыв.

Во второй половине встречи подопечные Вадима Яшина включили высокий прессинг, и это принесло успех: на 32–й минуте хозяева перехватили мяч и Эгаш сократил разрыв в счёте до минимума. Преимущество перешло к сыктывкарцам, но в решающие моменты их ударам не хватало точности. Норильчане выдержали натиск, и Кудзиев оформил дубль. Кирилл Шишов в ответ сразу же провёл точный удар с 6–метрового, но затем опытный Шаяхметов вновь поразил ворота хозяев. За пять минут до конца блеснул индивидуальным мастерством Эгаш и несильным ударом вновь сократил разрыв. Выход пятого полевого игрока хозяевам не помог, и они потерпели поражение — 4:5.

На следующий день удача отвернулась от норильчан, и «Новая генерация» сумела взять реванш на домашнем паркете — 2:1.

Как рассказал Вадим Яшин, главный тренер ФК «Новая генерация», серьёзных изменений по сравнению с предыдущей игрой делать не стали, лишь немного перетасовали состав. А главное, попросили ребят надёжнее сыграть в отборе, прежде всего, не получать случайные фолы. И это сработало: команда более сконцентрированно играла в обороне.

После довольно яркого, но безголевого первого тайма счёт, наконец, был открыт — на 31–й минуте, когда Суворову удался мощный сольный проход, завершившийся прицельным нижним ударом. В попытках отыграться норильчане активно подключали к атакам вратаря, но в одном из эпизодов это помогло хозяевам площадки: Москалев увеличил преимущество своей команды до двух голов.

В концовке поединка наставник «Норильского никеля» бросил в бой Руслана Кудзиева в роли пятого полевого, что на 45–й минуте принесло локальный успех — мяч после удара Шаяхметова и рикошета от соперника попал прямо на ногу норильскому бомбардиру, и тот сократил разрыв. Тем не менее гостям лишь удалось возродить интригу и вселить надежду в сердца своих болельщиков. А победа осталась за «Новой генерацией».

На послематчевой пресс–конференции главный тренер заполярной команды Евгений Куксевич отметил, что мини–футбол в очередной раз подтвердил славу зрелищного и непредсказуемого вида спорта, способного разрушать любые шаблоны:

– Далеко не всегда тот, кто доминирует, в итоге оказывается победителем. Это сегодня и отражено на табло. Хотя по статистике, которую я уже просмотрел, мы имели преимущество. Немалая роль принадлежит голкиперу соперника, поймавшему кураж и зарядившему всю команду. На домашней площадке «Новая генерация» всегда бьётся упорно, и за свои старания игроки Сыктывкара были вознаграждены. Поздравляю, молодцы, ребята! Своей команде желаю спокойствия. Это мини–футбол, тут может случиться всё что угодно. К тому же я не могу сказать, что кто–то у нас играл вальяжно или небрежно. Это была боевая игра.

В свою очередь игрок «Норильского никеля» Руслан Кудзиев поздравил соперников с победой и отметил, что у норильчан было немало хороших моментов, и если бы они забили гол первыми, то наверняка бы выиграли:

– «Новая генерация» отлично билась, её здорово поддерживали трибуны. Атмосфера — просто супер! Мы уже и отвыкли играть при болельщиках, только начинаем привыкать снова и в Норильске. В такой же обстановке выходить на поле очень приятно. Сейчас нам надо разобрать свои ошибки, чтобы не повторять их в плей–офф.