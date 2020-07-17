МАУ ИЦ «Норильские новости»

Александр Крушельницкий намерен вернуться в кёрлинг после дисквалификации за употребление мельдония.

Александр Крушельницкий намерен вернуться в кёрлинг после дисквалификации за употребление мельдония.

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Александр Крушельницкий намерен вернуться в кёрлинг после дисквалификации за употребление мельдония.

Александр Крушельницкий намерен вернуться в кёрлинг после дисквалификации за употребление мельдония.

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что Александр Крушельницкий планирует вернуться в спорт после четырёхлетней дисквалификации, сообщает ТАСС. Напомним, на Олимпиаде–2018 Крушельницкий завоевал бронзовую медаль в дабл–миксте со своей супругой Анастасией Брызгаловой, однако они были лишены награды, так как в его допинг–пробе обнаружили мельдоний. Свищев также подчеркнул, что Крушельницкий планирует приступить к тренировкам через год, а затем намерен выступить на соревнованиях. В то же время Анастасия Брызгалова завершила спортивную карьеру и занялась тренерской деятельностью.

17 июля в 16:27 290
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