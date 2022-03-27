Александр Сечкин: «В карате нет недостатков»

– Как всё начиналось?

– Сначала я увлекался дзюдо, но потом мы вместе с одноклассником пришли в секцию карате к Александру Тихонову. Мне тогда было 12. В то время как раз был пик интереса к восточным единоборствам, все мальчишки болели фильмами с участием Ван Дамма и Брюса Ли. Я обладал хорошими спортивными данными, так что с карате не возникло сложностей. После школы я поступил в Уральскую академию физкультуры в Челябинске, где учился на тренера и параллельно работал в клубе карате. Я уже мог преподавать, поскольку ещё в 18 лет стал мастером спорта и был одним из лучших каратистов в России. Шесть лет подряд завоёвывал медали на первенстве страны.

Карьеру спортсмена завершил в связи с тем, что в Норильске, куда вернулся после окончания вуза, не с кем было конкурировать, поэтому и перспектив роста не предвиделось. Я всё больше времени посвящал тренерской работе и в итоге сделал выбор.

– С кого в спорте вы брали пример?

– Как ни странно, с Майка Тайсона, хотя он боксёр. В конце концов, бокс — тоже вид единоборств.

– Кем бы стали, если не тренером?

– Родители, честно говоря, видели меня в другой профессии. Я даже поступил на курсы по очень востребованной специальности «Таможенная экспертиза товара». Но для зачисления в вуз требовалось сдавать точные дисциплины — высшую математику, физику, а я всегда тяготел к гуманитарным предметам. И все они как раз нужны были в спортивном вузе. Я и сам хотел развиваться дальше в спорте, родители увидели мой настрой, да и мой тренер уговаривал их не лишать меня карате. Всё это вместе, думаю, повлияло.

– Каковы достоинства и недостатки карате?

– Карате, благодаря разнообразной технике, способствует как физическому, так и интеллектуальному развитию. Здесь нужно быстро соображать, особенно когда речь идёт о кумите, ведь это непосредственный контакт с противником, и как тот себя поведёт, угадать сложно. Карате требует выносливости, ловкости. Здесь нет агрессии. Карате — про умение обладать спокойной силой. Его главная задача — не победа или поражение, а воспитание характера. Что касается недостатков. Лично я их не вижу: этот спорт доступен для всех желающих, даже для взрослых, начинающих с нуля.

– Портрет идеального каратиста?

– Если мы говорим о профессионалах, тут антропометрические данные особенного значения не имеют. Потому что спортсмен за годы работы уже знает свои сильные и слабые стороны и умеет их использовать. Важно только тренироваться с мастерами более высокого уровня, чем у тебя, чтобы самому расти дальше.

Что до детей, то тут важны работоспособность и желание заниматься этим видом спорта. Дети показывают успехи волнообразно: несколько лет они могут не давать результата вообще, и вдруг начать проявлять себя. Бывает наоборот: с годами затухает интерес. Я как тренер вижу свою задачу в том, чтобы его поддержать.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Есть дети, кому противопоказано заниматься серьёзным спортом. Есть и те, кто, скажем, из–за веса не может выполнять всю нагрузку, либо их родители хотят, чтобы ребёнок просто занимался карате как физкультурой. Я соглашаюсь на это, потому что считаю, что детям нужна двигательная активность, пусть карате будет массовым, а не только ради побед. Такие ребята не выступают на соревнованиях, но на тренировки ходят с удовольствием. В числе занимающихся по–прежнему больше мальчиков, хотя этот вид спорта популярен и у девочек.

– Расскажите об истории развития карате в Норильске?

– В НПР карате развивается с середины 1980–х годов. В Норильске этот вид спорта долгое время относился к Федерации боевых искусств (её в 1990 году основал Александр Тихонов). Позже он возглавил Федерацию карате WKF Красноярского края и является её президентом в настоящее время. В нашем городе, кстати, развивается три направления карате: стиль шотокан, который пропагандирует Всемирная федерация карате (WKF), включая нашу федерацию, а также стили кёкусинкай и косики карате, но они в России не аккредитованы как виды спорта.

Карате в Норильске очень популярно. Норильчане Алексей Нуркенов и Станислав Лалиев не раз становились чемпионами и призёрами Кубка мира и чемпионатов России в индивидуальных и командных выступлениях по ката. Кроме того, многие наши спортсмены регулярно выступают на крупных соревнованиях общероссийского и международного уровней. В Красноярском крае норильчане — сильнейшие каратисты и постоянные участники сборной региона, страны.

– Насколько этот спорт развит сегодня?

– Сейчас в городе работают спортшкола единоборств и ряд клубов: «Олимп», «Легион», «Звезда», «Тигр–шотокан», «Союз». В каждом — по два–три тренера, итого девять тренеров на территории. Наборы у всех полные, так что общий охват детей довольно большой. Спортивные залы работают в Центральном районе: в ДФК (Октябрьская, 6б), «Олимп» (ул. Лауреатов, 27), клуб «Тигр Шотокан» (Ленинский пр., 12); в Талнахе: клуб «Звезда» (СОЦ «Восток», ул. Новая, 11а). Проводятся занятия и на базе школ, например, я тренирую младших ребят клуба «Легион» в школе № 16 (Молодёжный пр–д, 17), клуб «Союз» занимается в школе № 30 (ул. Бауманская, 12).

В Норильске в течение спортивного сезона проходят шесть–семь основных состязаний, организованных федерацией карате WKF. Кроме того, спортсмены выезжают примерно на десять иногородних соревнований различного уровня.

– Кем или чем гордитесь?

– Недавно награждали лучших работников прошлого года в спортивной отрасли, мне вручили награду за двух моих воспитанников, которые вошли в пятёрку лучших по кумите на первенстве России, где огромная конкуренция, и несколько моих учеников завоёвывали награды на первенстве Сибири и всероссийских соревнованиях. Мне, конечно, было очень приятно. Вообще норильская школа карате показывает хорошие результаты на самых высоких соревнованиях. К тому же мы сейчас ощущаем поддержку нашей спортшколы — отдельное спасибо директору Елене Савосиной, с её приходом наш результат в кумите стал расти. А благодаря министерству спорта региона мы стали чаще выезжать на соревнования, и я вижу прогресс у наших спортсменов. Также хочу сказать спасибо Александру Тихонову, который оказывает помощь норильчанам на региональном уровне.

– Поделитесь планами на будущее?

– Моя супруга уговаривает меня уезжать, но я пока не готов. У меня подросли очень перспективные ребята, и мне как тренеру важно довести их до серьёзного результата. Например, сейчас я готовлю нескольких спортсменов на Всероссийские соревнования «Кубок успеха» в Новосибирске, они выступят в категории 14–15 лет. Затем поедем командой на первенство Сибири в Барнаул, где выступят уже старшие каратисты — 14–15, 16–17 лет. Конечно, мы стремимся к высоким результатам, но прогнозы давать трудно, многое зависит от психологической готовности. А конкуренция там очень большая. На данный момент у одного нашего спортсмена есть реальный шанс войти в тройку или пятёрку лучших, у другого этот шанс чуть меньше, потому что он только перешёл в категорию 14–15 лет, а у детей разница в год огромна. На следующий год, уверен, без медали на первенстве Сибири не останемся, так что пока наши планы — верить в успех и продолжать работать.