Аж лёд горит!

Соперником норильчан стал альметьевский «Нефтяник» — клуб топовый и именитый. Но наши парни не робкого десятка и противника не испугались. Первый период прошёл без заброшенных шайб — сказывалась нервозность стартовой игры. И только было зрители удивились нехоккейному счёту 0:0, как на пятой минуте второго периода с передачи Михаила Варнакова шайбу в ворота «Нефтяника» забросил Данила Дяденькин, став автором первой в истории «Норильска» шайбы в ВХЛ. Второй период выдался динамичным и приятным для норильчан — противники на гол так и не ответили.

В третьем периоде счёт сравнялся (1:1), а вскоре «Нефтяник» вышел вперёд (2:1). Было видно, как наши хотят ответить: игра шла в основном на половине противника, но цифры на табло не менялись. В конце третьей двадцатиминутки с передачи Владислава Калетника Степан Борисов перевёл игру в овертайм (2:2). Но и в дополнительное время победителя выявить не удалось, и команды перешли к серии буллитов. Да не пяти, а восьми — так упорно шла борьба! Всё решил последний бросок — 3:2 — «Нефтяник» празднует победу.

Предваряло дебютный матч выступление олимпийской чемпионки фигуристки Анны Щербаковой. Во время визита в Норильск девушка успела пообщаться с юными фигуристами, поздравить первоклашек лицея № 3 с Днём знаний, оставить на стене славы «Айки» звёздный автограф, а ещё поучаствовала в символическом вбрасывании шайбы.

Гостей и игроков приветствовали глава Норильска Дмитрий Карасев и старший вице–президент «Норникеля» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала Николай Уткин. Они поздравили собравшихся с исторической игрой и пообещали, что норильчане проявят северный характер, мужество и отвагу: «Пусть сегодняшняя игра профессионалов станет хорошим стимулом для подрастающего поколения норильских спортсменов. Добро пожаловать домой, большой хоккей!»

После матча главный тренер норильской дружины Айдар Мусакаев отметил, что, несмотря на проигрыш, ребята молодцы, выложились максимально:

– К сожалению, было много удалений — сказались эмоции, давила ответственность, в первую очередь перед болельщиками: полные трибуны зрителей и все ждут победы. Это накладывает отпечаток. Но будем работать, есть над чем. Задача на сезон — стараться выигрывать.