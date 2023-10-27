Баскетболистки Таймыра стали золотыми призёрами краевых соревнований

Соревнования по баскетболу среди команд девушек 2008-2010 годов рождения проходили в Железногорске. Состязания проводились в рамках детских спортивных игр муниципальных районов Красноярского края «Юный Олимпиец».

Таймыр на соревнованиях представляли спортсменки из секции баскетбола Дудинского спортивного комплекса. Девушки занимаются под руководством тренеров Станислава Данилкина и Ольги Данилкиной.

По итогам игр сборная Таймыра завоевала золото, серебро – у спортсменок из Богучанского района, а бронзовым призёром стала команда Мотыгинского района.