Бегать, прыгать все готовы!

И впервые эти семейные соревнования проходили в новом гостеприимном спорткомплексе «Айка». Приветствовала 17 команд и их болельщиков замглавы города по социальной политике Наталья Коростелева, заметив, что администрация Норильска всегда будет поддерживать спортивные коллективы, и сейчас идёт подготовка к участию в федеральном пилотном проекте по массовому спорту.

Начали соревнования с конкурса приветствий и весёлой разминки. Затем организаторы предложили пять эстафет, между которыми на огромном экране крутили видеоролики групп поддержки. Не скроем, что «Заполярная Правда» болела за семью Котовых из талнахского детсада № 92 «Облачко», ведь многодетная мама Надежда ещё недавно была нашей коллегой, а сейчас занимается воспитанием двоих дочерей и сыночка, который так ловко соревновался вместе с родителями. Эта замечательная команда, в которой папа трудится горняком, не забывая и о спорте, упорно проходила рядом с другими участниками все этапы.

Этап «Солнышко» — это эстафета, в финале которой надо было постараться выложить лентами шесть лучиков вокруг обруча. Лучшей судьи признавали семью, быстрее других справившуюся с заданием. Правда, были и штрафные очки, за которые добавлялась 1 секунда к общему времени команды. «Кузнечики» — выполнение прыжков друг за другом, а побеждала семья, которая оказывалась дальше всех. Эстафета «Снайперы» — на точное попадание мешочками в корзину. А во время этапа «Переправа» необходимо было преодолеть путь с помощью обручей. Особо сложной оказалась заключительная эстафета «Полоса препятствий» — по правилам членам команды надо было преодолеть, подтягиваясь, скамью, попрыгать в обручах, как в известных «классиках», а в финале установить домик из разных модулей. В ожидании итогов участники и болельщики плясали с шоу–ансамблем «Метелица», а ещё играли с ведущими, отвечали на весёлые вопросы, разделившись на трибунах на две команды.

Глава объективной судейской коллегии Данис Манашов, прежде всего, отметил задор команд изобретательных болельщиков. И поблагодарил всех организаторов такого необычного праздника спорта, пожелав всем мира и здоровья. Благодарственные письма вручили участникам оргкомитета, руководителям физкультурно–оздоровительного комплекса «Айка», справедливым судьям.

Наград удостоили и команды болельщиков, которых отметили в различных номинациях — были и самые креативные, эпатажные, дружные, весёлые, синхронные, самые–самые организованные. В итоге третье место конкурса болельщиков у детсада № 73 «Весёлые человечки», второе — у детсада № 24 «Родничок», а первое — у детсада № 14 «Оленёнок».

Все семейные команды получили сертификаты и памятные подарки — а это сумка для тренировок с футбольным мячиком, ракетками для бадминтона, другими спортивными атрибутами.

Начальник управления общего и дошкольного образования Андрей Колин, вручая награды лучшим командам, отметил, что цель спартакиады — не быстрые секунды, хоть победы — это так здорово, главное же, что общими усилиями в пасмурную норильскую погоду получился такой замечательный солнечный праздник здоровья, спорта, взаимной поддержки, дружной и крепкой семьи.

Судьи по итогам соревнований назвали самыми лучшими три команды. Бронзовых медалей удостоена семья Новоселовых из детсада № 32 «Снегирек». Папа Сергей трудится в Заполярном филиале «Норникеля», в департаменте безопасности. Мама Татьяна — в управлении безопасности объектов «Норникеля». Из их четверых детей в команде был пятилетний Андрей, который уже занимается хоккеем, как старший брат, первоклассник Юрий. Сестрёнка, третьеклассница Вера, ходит на фигурное катание, а самой младшей Ксении это ещё предстоит. Глава семьи, который два раза в неделю играет с коллегами в футбол, отметил отличную организацию спартакиады в прекрасном зале «Айки», куда ходит болеть за мини–футбольную команду «Норникеля».

Серебро завоевала семья Пономаревых из детсада № 3 «Солнышко». Папа Виктор — предприниматель, мама Елена руководит норильским представительством компании–застройщика. Интересно, что в команде была одна из их семилетних дочерей–близнецов Виктория. А сестрёнка Анфиса активно болела на трибуне. Девиз этой спортивной семьи: «Того не победить, кто умеет дружно жить и командой дорожить». Взрослые ходят в спортзал, в бассейн, девочки занимаются гимнастикой в детско–юношеской спортшколе. Недавно они принимали участие в соревнованиях, организованных Молодёжным центром к Дню защиты детей, получили также серебро, но утверждают, что на самом деле они золотые, и скоро это докажут. Команда считает, что соревнования эти были «не столько на скорость, сколько на сообразительность». А ещё, отметив отличную подготовку групп поддержки, всё же назвали самыми лучшими болельщиков их родной группы «Почемучки», в которой их любимый воспитатель Галина Сергеевна Невидимова так отлично мотивирует всех на творчество и новые победы.

А золотой на этот раз стала семья Рабецких из детсада № 98 «Загадка». Папа Александр служит в полиции, мама Наталья — воспитатель, а дочь Мария — выпускница этого садика. Старший сын пришёл поболеть за команду родных. Глава семьи считает, что победить им, прежде всего, помогла «такая живая, заводная атмосфера спортивного праздника, а ещё жизненная тренировка».

Без сомнения, семейная спартакиада стала для детей отличным опытом, возможностью показать свои спортивные силы, для взрослых — проверкой воли и самодисциплины, а для немалой команды организаторов и судей — очень ответственной работой. И все отлично справились. А среди предложений, которые прозвучали от болельщиков — устроить бы ещё и семейную спартакиаду с участием бабушек и дедушек, которые тоже очень любят физкультуру и спорт.