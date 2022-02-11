Боевая ничья в Самаре — 3:3

В первом тайме соперники обменялись голами: на результативный выстрел в исполнении Руслана Кудзиева на десятой минуте игры самарцы ответили удачным прессингом, в котором автоголом «отличился» Жулио Занотто.

В начале второго тайма норильчане разыграли штрафной и, оставив не у дел игроков защиты соперника, стараниями всё того же Кудзиева вышли вперёд. В середине тайма о себе напомнил Фернандо, который красиво обыграл оборону никельщиков и с острого угла поразил цель.

За 15 секунд до финальной сирены гол забил Алексей Лялин. Казалось, что динамовцы не упустят вторую подряд победу в туре, однако на последней секунде матча Кудзиев в роли пятого полевого заработал фол, который оказался шестым. Судья указал на десятиметровую отметку. К снаряду подошёл Жулио Занотто и переиграл Родиона Залалетдинова. Боевая ничья — 3:3.

После игры Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», рассказал, что поражение в первом матче не улучшило настроение игроков. Но после разбора ошибок команда изменила тактику — больше оборонялись, внимательно играя один в один, применяя страховку игроков, и в итоге сумели заработать одно очко:

«Для нас в нашем сегодняшнем положении это нормальный результат, так как мы вынуждены играть в две четвёрки, испытывая острый кадровый дефицит. Однако мы устояли под натиском хозяев, переломили внутреннюю неуверенность и добились приемлемого результата. А победы, я уверен, придут к нам в ближайшем будущем».