Бои по правилам

От турнира до фестиваля

Мероприятие берёт своё начало в 2016 году, когда Норильская федерация карате провела первый турнир «Заполярный пояс», который имел большой успех. В 2019 году Алексей Лягин, бывший тогда директором СК «Талнах», а ныне — начальник управления по спорту администрации Норильска, предложил увеличить количество видов спорта, участвующих в данном мероприятии, и переименовать турнир в фестиваль. В этом году фестиваль приурочен к юбилейным датам — к 70–летию города и к 20–летию спортивного комплекса «Талнах». Благодаря поддержке администрации города в Норильск прилетели спортсмены из Новосибирска, Канска, Абакана, Красноярска. На сей раз конкуренция была более высокая — норильские бойцы из федераций карате, армейского рукопашного боя и тхэквондо ИТФ получили возможность на домашней площадке сразиться с лучшими бойцами Сибири. Помимо норильчан честь Таймыра защищали и дудинские спортсмены.

Яркая победа

Первыми на татами вышли представители федерации карате, которым предстояло продемонстрировать своё мастерство в борьбе с командой–соперником из Новосибирска. Поединки проходили в рамках командного первенства, где каждую сторону представляли по пять каратистов. Интерес к этому противостоянию был особенно горячим, потому что трое каратистов из команды новосибирцев являются членами молодёжной сборной России. Но норильские бойцы титулованных спортсменов не испугались, бои получились зрелищными и бескомпромиссными.

– Норильские спортсмены до последнего не знали, кто именно из бойцов приедет, поэтому психологически они не были настроены на проигрыш — тренировались, готовились по максимуму. А гости вышли в расслабленном состоянии, будучи уверенными в собственном превосходстве, недооценили соперника, и это, я считаю, сыграло с ними злую шутку. Общекомандный счёт — 3:2. Очень рад нашей победе и очень горжусь, честно сказать, не ожидал, — поделился своими впечатлениями Алексей Нуркенов, руководитель центра единоборств и фитнеса «Олимп».

Жёсткое противостояние, развернувшееся в ходе турнира, оценил и каратист Имран Джабраелзаде, боец норильского клуба «Легион»:

– У ребят очень сильные удары ногами, они технично бьют, хорошо проводят подсечки. Это было очень опасно. Я старался контролировать ситуацию и не давать им возможности реализовать излюбленную стратегию. Считаю, что выиграл на характере, а из техники больше всего получились удары руками.

Испытание для рукопашников

Серьёзную проверку навыков прошли норильские бойцы из Федерации армейского рукопашного боя, ведь сразиться им выпало с лучшими бойцами сборной Сибирского федерального округа и командой из Дудинки. За место на пьедестале сражались по шесть спортсменов от каждой команды. Повторить успех каратистов нашим рукопашникам не удалось, но выступление вышло достойным. К примеру, Карина Кучмай одержала верх над Юлией Токмашовой из Хакасии. Юлия — абсолютная чемпионка, которая никому не проигрывала в Красноярском крае и Хакасии, а в 2022 году стала серебряным призёром первенства России. Она – лучшая среди девушек представительница федерации АРБ в Сибири.

– Карина чётко выполнила поставленную задачу старшего тренера. Перехватив инициативу в начале поединка, набрала большое количество очков в первой половине боя и за счёт этого смогла победить. Это было великолепно! — поделился восхищением Виктор Диконенко, президент Федерации армейского рукопашного боя Норильска. — Я считаю, что это отличный показатель. Кроме того, для нас это хороший опыт, потому что вывезти из Норильска команду спортсменов для встречи с топовыми бойцами Сибири очень трудно.

После поединков старший тренер по армейскому рукопашному бою детско–юношеской спортивной школы Красноярского края Эдуард Агаджанян с радостью поделился впечатлениями о самом фестивале и по достоинству оценил норильскую команду:

– Приём у вас добродушный, тёплый. И по размещению всё хорошо, и по питанию отлично. Вчера у нас была экскурсия по вашему городу, знакомство с достопримечательностями. Благодаря этому выезду мы позитивно настроились. Заметили, что норильская сторона готовилась, подбирала ключи к соперникам. Кроме того, вы всё–таки выезжаете на соревнования, как у вас говорят, на материк, и где–то наши воспитанники уже встречались. Ребята достойные, поэтому мы одержали победу лишь с небольшим перевесом — 3:2, я ожидал, что мы будем более устойчивы.

Семён Мармазов, боец из Хакасии, член сборной СФО, тоже высказался о посещении Норильска:

– У норильчан из–за особенностей климата хорошо развита дыхательная система, они меньше устают, чем мы. Технически тоже хороши — универсалы, неплохо бьют как руками, так и ногами. Я считаю, что главное моё преимущество — это опыт, по глазам противника вижу, что он хочет сделать. Я подлавливал противника, когда он хотел ударить, вовремя отражал удар, а затем проводил собственную атаку.

В итоге — первое место за сборной СФО, серебро — за норильчанами, а почётную бронзу увезла с собой команда Дудинки.

Последними на татами вышли тхэквондисты, порадовав болельщиков эффектной техникой корейского боевого искусства, которая славится высокими и амплитудными ударами ног. За звание сильнейшей команды боролись сборные Норильска, Красноярска и Дудинки. В этот раз золото соревнований также увезли гости фестиваля, серебро завоевали тхэквондисты из Дудинки, бронза пополнила копилку норильских спортсменов.

Впервые в городе

Вместе с новосибирской сборной по карате в наш город впервые приехал один из тренеров молодёжной сборной России Алексей Урнтаев. Он провёл для норильских каратистов семинар по кумите. За спиной у Алексея карьера профессионального спортсмена и почётное звание мастера спорта международного класса. Он славится скрупулёзным подходом и вниманием к деталям в технике ведения поединка.

– Его воспитанники показывают стабильно высокий результат на уровне первенства России. До этого у нас уже побывал тренер Андрей Савченко, который ставил технику с передней и дальней руки, а задача Алексея – дать базовую работу ногами, — рассказал об обмене опытом организатор семинара Алексей Нуркенов.

Норильчане сразу оценили уникальную возможность получить знания и опыт от тренера национальной сборной, продемонстрировав на тренировках полную самоотдачу и заинтересованность.

– Норильские ребята с запросом, они думающие и хотят получать новые знания. Есть от них обратная связь, они здорово вникают в задания, задают дополнительные вопросы, стараются тонко разбирать технические моменты — это важно. Я часто езжу по городам, провожу семинары и встречаю разные аудитории, бывает, что некоторые не включаются с первой тренировки, — рассказал Алексей Урнтаев.

Такие встречи позволяют почерпнуть новые знания и юным каратистам, и их тренерам — Алексей из своих принципов достижения успеха секрета не делает.

– Меня всегда вдохновляют результаты моих спортсменов, а результат — это и поражение в том числе. Все сегодняшние показатели — для меня точка отсчёта, опираясь на которую я провожу корректировку тренировочного процесса. Не отказываясь от старого, что помогло достигнуть эффекта, вношу постоянные изменения, стараюсь быть в русле современных тенденций, идти в ногу со временем, ну и самое главное, адекватно оценивать показатели своих спортсменов.

В планах норильской федерации карате — пригласить в Норильск с семинаром ещё одного тренера молодёжной сборной России – Александра Юдина, чья воспитанница Анна Чернышева стала единственной россиянкой, получившей путёвку на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, правда, выступить на них не смогла из–за положительного теста на COVID–19.