Боксёры Норильска выступили на городском турнире, посвящённом Дню защитника Отечества

Соревнования, прошедшие в Талнахе, собрали 77 спортсменов-новичков и воспитанников групп начальной подготовки из всех районов города: спортшкол №4, №5, спортшколы единоборств, а также боксёров клуба «Олимп» и спорткомплекса «Три вершины». Разыграли 30 комплектов наград.

- На фоне боксёров из спортшкол воспитанники клубов пока уступают в качестве подготовки, но добавляют боксу массовости, что способствует внутренней конкуренции, а потому - росту мастерства юных боксёров, - рассказал главный судья турнира Максим Трофимов.

В марте состоится 15-й открытый краевой турнир на призы группы компаний «Жар.Птица» - всего через полгода после 14-го турнира. Прошлый был сдвинут с весны на осень из-за пандемии. Традиционно примет турнир спортзал «Геркулес», бои пройдут в три дня: с 26 по 28 марта. В соревнованиях выступят боксёры всех возрастных групп, причём как юноши, так и девушки.