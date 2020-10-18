Боксёры открыли сезон после снятия запрета на проведение спортивных мероприятий

По словам организаторов турнира, спортсмены и тренеры соскучились по соревнованиям, что обеспечило очень зрелищные и конкурентные бои. Также федерация бокса Норильска наградила специальными призами боксёров, чьи выступления были наиболее яркими, в их числе: Максим Монастырский, Александр Носов, Владимир Бурдаков, Сармат Дзуцев, Денис Карасев, Абдулхалик Алиев.

Сейчас спортсмены готовятся к участию в первенстве Красноярского края среди юношей 13–14 лет, которое уже дважды переносилось из–за пандемии коронавируса. Сейчас — при условии сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки — мероприятие пройдёт с 20 по 25 октября. Планируется и крупный городской турнир — с 23 по 25 октября – на призы компании «Жар.Птица».