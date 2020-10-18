МАУ ИЦ «Норильские новости»

Боксёры открыли сезон после снятия запрета на проведение спортивных мероприятий

Боксёры открыли сезон после снятия запрета на проведение спортивных мероприятий

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Боксёры открыли сезон после снятия запрета на проведение спортивных мероприятий

Боксёры открыли сезон после снятия запрета на проведение спортивных мероприятийБоксёры открыли сезон после снятия запрета на проведение спортивных мероприятий

По словам организаторов турнира, спортсмены и тренеры соскучились по соревнованиям, что обеспечило очень зрелищные и конкурентные бои. Также федерация бокса Норильска наградила специальными призами боксёров, чьи выступления были наиболее яркими, в их числе: Максим Монастырский, Александр Носов, Владимир Бурдаков, Сармат Дзуцев, Денис Карасев, Абдулхалик Алиев.

Сейчас спортсмены готовятся к участию в первенстве Красноярского края среди юношей 13–14 лет, которое уже дважды переносилось из–за пандемии коронавируса. Сейчас — при условии сохранения благоприятной эпидемиологической обстановки — мероприятие пройдёт с 20 по 25 октября. Планируется и крупный городской турнир — с 23 по 25 октября – на призы компании «Жар.Птица».

18 октября в 16:15 330
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