Боксёры провели турнир «Открытие спортивного сезона»

На турнире выступили боксёры четырёх возрастных групп: младшие (10-11 лет), средние (12-13 лет) и старшие юноши (14-15 лет), а также юниоры (16-17 лет). Соревнования прошли в два дня, и хотя многие ребята не смогли выйти на помост, находясь на больничном, главную задачу турнир выполнил — тренеры смогли оценить спортивную форму своих подопечных и определить, кто из них готов к предстоящим выездным соревнованиям.

- Для меня главным было — оценить состояние ребят 12 лет, которым в этом спортивном сезоне впервые предстоит принимать участие в официальных стартах, таких как первенство края, Сибири и России, — поделился старший тренер отделения бокса спортшколы № 4 Максим Трофимов. — Есть неплохие спортсмены, есть и те, с кем ещё нужно поработать для совершенствования тактико-технических действий, но перспективы у них хорошие. Многих особенно хочется отметить, например Максима Монастырского, который перешёл в старшую возрастную группу, и, имея недовес около 4 кг, уверенно провёл три боя и во всех победил единогласным решением судей.

Что до старших боксёров, то большое значение имело то, как они провели лето. Ребята, которые тренировались в спортивных лагерях, выступили на хорошем уровне, говорят тренеры, подчас выше своего прежнего. Тем же, кто отдохнул от спорта, теперь предстоит восстанавливать свои прежние позиции.

- Родители должны понимать: в спортивных секциях проводится круглогодичная подготовка, тренеры работают с ребятами и летом. К сожалению, многие мамы и папы расставляют иные приоритеты, в итоге уровень подготовки боксёров сильно отличается, и с каждым годом отрыв всё больше, — отметил Максим Трофимов.

До конца календарного года боксёрам предстоит немало соревнований, в том числе крупных выездных. В планах — Спартакиада городов севера России в Воркуту со старшими юношами, XXV Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Б. Н. Грекова, а в декабре — заключительный турнир года в Назарово. Кроме того, под занавес года в Норильске традиционно пройдут чемпионат и первенство города памяти Евгения Тёмина. В этом году эти соревнования, скорее всего, примет Талнах в связи с ремонтом спортзала «Геркулес».