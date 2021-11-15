Боксёры спортшколы №4 привезли шесть медалей с первого открытого турнира по боксу памяти Заслуженного тренера России Ана

Поддержать участников турнира приехал ученик знаменитого наставника и единственный в Красноярском крае чемпион мира по боксу Марк Петровский. Он отметил, что Анатолий Павлович был ему вторым отцом и пожелал спортсменам никогда не останавливаться на достигнутом, изо всех сил стремиться к поставленной цели.

Турнир памяти Анатолия Савченко проводится в Минусинске впервые. Его участниками стали 74 спортсмена в возрасте от 15 до 18 лет. На соревнования приехали боксёры из Омской и Иркутской областей, республики Тыва, Хакасии и Красноярского края. Команда Норильска была представлена шестью боксёрами и все они попали в число призёров турнира.

Первые места заняли Денис Карасев (в/к 48 кг), который же был признан лучшим боксёром турнира, и Олег Ключагин (в/к +80).

Вторые места за Виктором Бубновым (в/к 70 кг), Сарматом Дзуцевым (в/к 63 кг) и Тамерланом Итуповым (в/к 57 кг).

- Хотелось бы особо отметить выступление Тамерлана, поскольку для него это был первый серьёзный турнир, и на нём он проявил себя с лучшей стороны, - сказал тренер норильчан Максим Трофимов.

На третью ступень пьедестала поднялся Богдан Ковальчук (в/к 60 кг).

Максим Трофимов признан лучшим тренером турнира. Он подчеркнул, что на состоявшихся соревнованиях важно было получить боевую подготовку тем боксёрам, кто не может сделать это в Норильске, поскольку здесь нет должного уровня конкуренции.

- Что до результатов, то мы всегда рассчитываем на первые места, но в данном случае допускали мной исход, поскольку многие ребята давно не боксировали на соревнованиях, - рассказывает Максим Трофимов. - Для кого-то эти бои стали первыми за семь месяцев. Те, кто уже успел побывать на выездах, на ринге чувствовали себя свободнее и легче. Тем не менее, показатели хорошие, плюс тренеры смогли оценить ребят в конкурентной среде – с тем, чтобы внести коррективы в их подготовку к будущим, основным соревнованиям.

Сейчас завершается подготовка юношей 12 лет к сборам в составе команды России, куда поедут двое наших спортсменов. Денис Карасёв продолжает готовиться к первенству России, отменённому ранее. Оно должно состояться 30 ноября в Подольске.