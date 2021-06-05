Более 400 спортсменов из разных регионов России собралось на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу «Белые ночи»

Команду Красноярского края представляли: Ирина Бабенко (весовая категория 72 кг), Артём Коржов (93 кг) и Денис Бондарчук (105 кг). ⁣⁣⠀

Ирина в упорной борьбе заняла второе место, набрав в общей сумме 372,5 кг и проиграв сопернице всего 2,5 кг. При этом она выполнила норматив мастера спорта России. ⁣⁣⠀

Артём Коржов попал в самую многочисленную категорию, вместе с ним состязались более 50 атлетов. Тем не менее ему удалось занять шестое место, набрав на штанге 675 кг. ⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Сражаясь с именитыми соперниками, Денис Бондарчук смог обойти их и занять вторую ступень пьедестала. ⁣⁣⠀

На следующий день, ещё не восстановив силы, спортсмены участвовали в жиме лёжа. Артём Коржов стал победителем в своей весовой категории, вес на штанге составил 165 кг. Денис Бондарчук занял второе место в своей категории и третье в абсолютном зачёте, выжав от груди 200 кг. ⁣⁣⠀

Общие достижения спортсменов позволили Красноярскому краю взять серебро в командном зачёте.