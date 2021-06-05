Более 400 спортсменов из разных регионов России собралось на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу «Белые ночи»
Более 400 спортсменов из разных регионов России собралось на Всероссийском турнире по пауэрлифтингу «Белые ночи»
Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 23 по 29 мая.
Команду Красноярского края представляли: Ирина Бабенко (весовая категория 72 кг), Артём Коржов (93 кг) и Денис Бондарчук (105 кг). ⠀
Ирина в упорной борьбе заняла второе место, набрав в общей сумме 372,5 кг и проиграв сопернице всего 2,5 кг. При этом она выполнила норматив мастера спорта России. ⠀
Артём Коржов попал в самую многочисленную категорию, вместе с ним состязались более 50 атлетов. Тем не менее ему удалось занять шестое место, набрав на штанге 675 кг. ⠀⠀
Сражаясь с именитыми соперниками, Денис Бондарчук смог обойти их и занять вторую ступень пьедестала. ⠀
На следующий день, ещё не восстановив силы, спортсмены участвовали в жиме лёжа. Артём Коржов стал победителем в своей весовой категории, вес на штанге составил 165 кг. Денис Бондарчук занял второе место в своей категории и третье в абсолютном зачёте, выжав от груди 200 кг. ⠀
Общие достижения спортсменов позволили Красноярскому краю взять серебро в командном зачёте.