Более 90 спортсменов приняли участие в традиционном городском турнире по карате «Золотая осень»

В возрастных категориях 8-9 и 10-11 лет во всех десяти весовых категориях лидерство одержал спортивно-профессиональный клуб «Звезда». Чемпионами стали: Валерия Дубровина, Марк Шевчук, Максим Холодов, Антон Литвиненко, Николай Фисунов, Матвей Енин, Семён Валиулин, Ильдар Бижанов, Иван Ершов, Павел Шадыбеков.

В возрастной категории 12-13 лет спортсмены «Звезды» были представлены лишь в двух весовых категориях из четырёх. Первыми стали Степан Шиляев и Максим Колесников.

«Считаю, это замечательный разгромный результат, 100% категорий, в которых мы присутствовали, остались за нами. Такого не было давно. Думаю, этот рост стал возможен в том числе благодаря дополнительному соревновательному опыту Детской лиги карате», — поделился старший тренер СПК «Звезда».

В категориях 14-15, 16-17 лет чемпионами «Звезды» стали: Николай Янковский, Анатолий Котов, Евгений Нихоношин.

Но, к сожалению, спортивный клуб уступил в двух категориях спортсменам «Спортивной школы единоборств» и в одной категории клубу «Союз».

В категории ката соревновались спортсмены только клуба «Олимп», соответственно лидерство в этой дисциплине осталось за ними.