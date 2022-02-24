Большой урожай наград собрали на разнообразных соревнованиях норильские боксёры

По результатам состязаний норильские боксёры Алексей Горохов и Рамазан Абдуллаев заняли вторые места в своих весовых категориях, а Адель Дурдыев завоевал бронзу (тренеры Денис Дурасов, Павел Федин).

Спортсмены вошли в состав кандидатов в сборную команду Красноярского края и в феврале 2022 года будут выступать на первенстве Сибирского федерального округа по боксу в Барнауле.

Также в Кемерово проходило первенство Сибирского федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет и девочек 13-14 лет. На соревнованиях выступили 156 спортсменов со всех уголков Сибири.

По итогам состязаний в упорном бою Ширин Дуйшеналиева (тренер Денис Дурасов) стала обладательницей бронзовой медали в возрастной группе среди девочек 13-14 лет в весовой категории до 46 кг.

Помимо этого на днях в Красноярске завершились чемпионат и первенство региона, где честь Норильска защищали четверо боксёров: юниоры Богдан Ковальчук (в/к 60 кг), Лечи Рамазанов (в/к 60 кг), Лукман Гаджитаев (в/к 71 кг), а также выступивший во взрослой категории Асланбек Насыров (в/к 54 кг).

Лечи Рамазанов (воспитанник спортшколы № 5, тренер Владислав Васильев) в своей группе занял третье место. Богдан Ковальчук завоевал серебро и получил право участвовать в первенстве Сибири, которое пройдёт с 4 апреля в Новосибирске.

Победителем в своей категории и чемпионом края стал Асланбек Насыров. Это действительно важная победа, ведь в последний раз норильчанин становился чемпионом Красноярского края среди мужчин в 2005 году, это был тренер нынешнего чемпиона Максим Трофимов.

- Это связано с тем, что наши спортсмены редко остаются в Норильске, уезжая учиться в другие города. Асланбек стал членом сборной Красноярского края и примет участие в чемпионате Сибири, который пройдёт в Омске с 1 марта, — поделился Максим Трофимов.