Борцовский клуб

Победа Федерации греко–римской борьбы с проектом «Борцы Норильска» в конкурсе «Мир новых возможностей» позволила приобрести профессиональное оборудование для залов борьбы и проведения соревнований.

– Сегодня становятся зрелищными единоборства, которые, на наш взгляд, пропагандируют насилие. На их фоне классическая борьба менее популярна. Потому мы и создали проект, который покажет красоту нашего вида спорта, его силу, — говорит Сергей Фолькман, президент Федерации греко–римской борьбы Норильска.

На грантовые средства уже приобретено новое оборудование для зала на стадионе «Заполярник», в спортзале «Геркулес» заменят борцовский ковёр.

– Кроме того мы купили оборудование для проведения соревнований более высокого уровня: покрытие, мониторы и табло для ведения и трансляции счёта. Все рефери теперь будут иметь униформу, закуплена экипировка для лучших борцов, — поясняет Сергей Фолькман.

Но самой большой статьёй расходов стала организация турнира памяти Николая Баскакова, основателя секции греко–римской борьбы в Норильске. Соревнования планируется провести 23 января. Есть идея пригласить на них спортсменов из Питера, Новосибирска, Красноярска. Участниками станут ребята до 16 лет. Кульминация турнира – поединки за пояс чемпиона Таймыра. Кроме того, мастер-классы для борцов проведут ведущие тренеры из регионов, которые будут представлять приезжие спортсмены.

Первые выездные соревнования запланированы на 28 ноября. На Всероссийский турнир в Томске отправятся четверо борцов в возрасте до 16 лет. Сейчас задача тренеров — подготовить их к выезду. Сергей Фолькман опасается лишь, что продолжающаяся пандемия коронавируса может им помешать. Но и в таком случае занятия спортом для всех воспитанников спортшколы единоборств, на базе которой культивируется греко–римская борьба, продолжатся. Да и весной спортсменам дома скучать не пришлось.

– Тренировки не останавливали ни на день, — отметил Сергей Фолькман. — Мы организовали онлайн–конкурс «Борцы Норильска против коронавируса», в рамках которого ребята должны были выполнить зарядку, творческое задание и провести тренировку. По итогам видеоотчёта мы подводили итоги и определяли победителей. На открытии сезона мы наградили троих ребят и пятерых родителей. Последние получили грамоты «Лучшая мама борца» и «Лучший батя борца», ведь их поддержка для ребят очень важна.