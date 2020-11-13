Бывший дудинец Пётр Ян получил главный бой на турнире UFC 256
Бывший дудинец Пётр Ян получил главный бой на турнире UFC 256
Российский боец ММА Пётр Ян, владеющий титулом чемпиона UFC в легчайшем весе, проведёт следующий поединок 12 декабря.
В этот день 27-летний уроженец Таймыра встретится с представителем США Альджмейном Стерлингом. Встреча пройдет в Лас-Вегасе, сообщает портал prostoprosport.ru.
Как сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, этот бой станет главным событием турнира UFC 256. Такое решение было принято после отмены поединка между чемпионкой промоушена в двух весовых категориях Амандой Нуньес и австралийкой Меган Андерсон.
Напомним, за всю карьеру в ММА россиянин одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У 31-летнего Стерлинга - 19 побед и три поражения.
Ранее американец заявил, что Ян долго не продержится с чемпионским титулом и потеряет его при первой защите.