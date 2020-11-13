Бывший дудинец Пётр Ян получил главный бой на турнире UFC 256

В этот день 27-летний уроженец Таймыра встретится с представителем США Альджмейном Стерлингом. Встреча пройдет в Лас-Вегасе, сообщает портал prostoprosport.ru.

Как сообщил журналист ESPN Бретт Окамото, этот бой станет главным событием турнира UFC 256. Такое решение было принято после отмены поединка между чемпионкой промоушена в двух весовых категориях Амандой Нуньес и австралийкой Меган Андерсон.

Напомним, за всю карьеру в ММА россиянин одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У 31-летнего Стерлинга - 19 побед и три поражения.

Ранее американец заявил, что Ян долго не продержится с чемпионским титулом и потеряет его при первой защите.