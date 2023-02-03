Цена победы

Сборная Норильска на этих соревнованиях была представлена командой воспитанниц 5-й спортивной школы из Кайеркана (тренер А. А. Эргашев), усиленной двумя баскетболистками из 1-й спортивной школы города Норильска: Шитовой Марианой (тренер О. А. Крупский) и Шустовой Дарьей (тренер А. А. Корусева ).

В подгруппу, в которой играли норильчанки, попали сильные спортивные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Кольского района (ДЮСШ) и команда Окуловки, которая сенсационно переиграла всех в своей подгруппе на первом отборочном этапе соревнований.

Проиграв первые две игры командам Москвы и Санкт-Петербурга, норильчанки уступили и команде Нижневартовска. По словам тренера, сказалось сильное эмоциональное напряжение, а также недостаток сил после первых двух игр с Москвой и Питером.

Вопрос о попадании в финал первенства России решался в последней игре с командой Окуловки. Это было самое напряжённое и драматичное состязание для наших спортсменок. Достаточно сказать, что «качели» в счете продолжались почти всю игру. После третьей четверти команды ушли на отдых с равным количеством очков — 29:29. И только в четвёртом норильчанкам ценой невероятных усилий удалось перехватить игровую инициативу и вырваться вперёд. Наша команда победила со счётом 42:33 и завоевала право на участие в финале первенства России. Это, несомненно, большой успех для юных баскетболисток и их тренера А. А. Эргашева и праздник для всех норильчан — поклонников баскетбола.

Автор текста: Александр Снежный