Чемпионат города по пауэрлифтингу выявил лучших атлетов

Соревнования прошли в спортзале «Горняк». Мужчины выступали в восьми весовых категориях, женщины — в семи.

- Неожиданно для всех заявилось и выступило большое число участников — 56 человек. В целом же хочу отметить высокий уровень готовности спортсменов и судейский уровень, - отметил главный судья турнира Евгений Кретов.

Абсолютным победителем среди женщин в троеборье стала Ирина Бабенко (к. м. с.), в жиме лёжа — Наталья Сайфулина.

Среди мужчин в абсолютном первенстве по троеборью в лидеры вышел Борис Скрипко (к. м. с.), в жиме лёжа — Артур Симонов.

Уже 12 февраля в БОКМО пройдёт первенство Норильска по классическому жиму лёжа: в этот раз соревноваться будут юные атлеты, юниоры и юноши/девушки.