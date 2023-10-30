Четыре медали — из них два золота — привезли норильские боксёры с регионального турнира

- Максим Монастырский, победитель первенства России, показал очень высокий уровень подготовки. Он стал первым, проведя три победных боя, два из них против хозяев турнира. Преимущество его было настолько убедительным, что даже местные судьи не усомнились в его превосходстве над соперниками,- рассказывает его тренер, Максим Трофимов (второй тренер Владимир Лазник, спортшкола № 4).

Ещё один норильчанин, Тагир Рамазанов (воспитанник СШ № 5, тренер Владислав Васильев) также завоевал золотую медаль турнира. Он провёл два боя, из которых вышел безоговорочным победителем.

Три поединка выпали на долю Данила Горбачёва (СШ № 4), который в итоге в полуфинале уступил своему визави, причём незначительно. Также три боя у Владимира Дмитриева. Два из них спортсмен выиграл, в третьем сказалась нехватка опыта, отмечают тренеры. Оба норильчанина получили бронзовые медали.

- Олег Ковалёв, Салтан Ибрагимов, Ярослав Шляхов и Данил Анисимов не вошли в призёры. Что касается Ярослава и Салтана, им ещё нужно набираться опыта. Важна и круглогодичная подготовка, в том числе летом в спортивных лагерях. Отсюда — медленное «вкатывание» в сезон. Думаю, впереди будут результаты лучше, - отмечает Максим Трофимов.

Теперь Максиму Монастырскому предстоит подготовка и участие в первенстве России в новой для себя возрастной группе, в которой он постепенно осваивается. Остальные ребята отправятся в Назарово на традиционный турнир «Новогодний приз». Также в понедельник команда норильских боксёров спортшкол № 4 и №5 вылетела в Шарыпово на открытый краевой турнир памяти первого президента федерации бокса Шарыпово Сергея Миндруля.

Параллельно продолжается подготовка юниоров 17-18 лет, Дениса Карасёва и Олега Ключагина, к Кубку Никифорова-Денисова, одного из главных турниров российского молодого бокса. Ребята отправятся 3 ноября в Красноярск на двухнедельные сборы. Сам турнир пройдёт с 17 по 24 ноября в Санкт-Петербурге. Кубок позволит сформировать сборную страны, которая представит Россию в международных соревнованиях.

А на 8-10 декабря запланирован главный местный старт года для боксёров: чемпионат и первенство Норильска памяти Евгения Тёмина. Ожидается, что он пройдёт, как и год назад, в спортхолле «Айка» при содействии благотворительного фонда «Юбилейный» и ЗФ «Норникеля».