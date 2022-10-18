Четыре медали привезли норильчане с чемпионата края по армрестлингу

На соревнования, прошедшие в Красноярске, отправились девять спортсменов. Большинство из них уже выступали на региональном турнире, а трое дебютировали на краевом уровне. Норильчане выступили почти во всех весовых категориях, представленных на чемпионате, за исключением 55 кг, 70 кг и 100 кг. Итоговый протокол зафиксировал следующие результаты: Рагим Саидов (до 60 кг), Александр Огрин (до 65 кг) и Отар Елоев (до 75 кг) завоевали серебро, Ильнур Деникаев (до 80 кг) – бронзу. Остальные спортсмены до призов не дотянулись, заняв 4, 5, 7, 9 и 13-е места. В целом сборная Норильска заняла четвёртое место среди 11 команд.

Александр Полканов, президент федерации армрестлинга Норильска, говорит, что надеялись на лучший результат, тем более что ехали на чемпионат в ранге вице-чемпионов в команде-2021:

- Турнир был организован на традиционно хорошем уровне и представил достойную конкуренцию. На нём вступили призёры и победители чемпионатов Сибири, России и мира, так что борьба была достойная. Наш нынешний результат означает, что надо поработать над ошибками, и на следующем, восьмом для нас чемпионате, постараться добиться большего. Загадывать, каким составом поедем, сложно, но готовиться будем.

Уже скоро у спортсменов начнётся подготовка к мартовскому Кубку города. А на следующую осень запланирован чемпионат Норильска, оба турнира станут отбором на будущий региональный чемпионат.