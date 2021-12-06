Четыре спорторганизации Норильска участвуют в проекте «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!»

Проект реализуется Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией «Российская ассоциация спортивных сооружений» при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Цель проекта — привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом взрослых, которые сопровождают детей на тренировки. В прошлом году в нём были представлены 44 региона страны: 72 физкультурно-спортивным организациям удалось наладить работу с более чем 5000 человек. С мая нынешнего года об участии заявили 28 регионов, в их числе и Красноярский край.

Наш город в проекте «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем 2.0» представляют спорткомплекс «Талнах», центр единоборств и фитнеса «Олимп», туристско-краеведческий клуб «Аян», а также спортклуб по хоккею с шайбой «Заполярник».

«Родители, бабушки, дедушки наблюдают со скамьи запасных за тренировками детей и ожидают окончания занятий. Мы предлагаем использовать время ожидания ребёнка для своей собственной тренировки-разминки, — отмечают в спорткомплексе «Талнах».

Небольшие тренировки инструкторы и тренеры «Талнаха» предлагают проводить одновременно с тренировкой ребёнка в том же спортивном центре, бассейне.

Организаторы проекта подготовили видеоинструкции по разминке, комплексу упражнений на улучшение тонуса мышц всего тела, суставной гимнастике. Все упражнения лёгкие и доступны для людей с любой физической подготовкой. Для родителей пройдут занятия по плаванию, хоккею, катанию на коньках, баскетболу, фитнесу, самбо, рукопашному бою и суставной гимнастике. Также будет организована групповая тренировка по ОФП с элементами карате.

Присоединиться к занятиям желающие могут уже сейчас, для этого нужно лишь не забыть взять с собой спортивную форму и обувь.