Цифровая трансформация спорта: Красноярский край попал в ТОП-12 лучших регионов

В исследовании принял участие 81 регион страны. В течение ноября нужно было предоставить данные по 43 различным показателям.

Как сообщает пресс-служба Минспорта РФ, результатом анкетирования стал индекс цифровой трансформации физической культуры и спорта. Он включил в себя шесть компонентов: наличие кадров для цифровой трансформации отрасли, информационная инфраструктура и аппаратное обеспечение, цифровые единые реестры, автоматизация базовых процессов физической культуры и спорта, цифровые сервисы для граждан, управление данными и аналитика.



Красноярский край попал в ТОП-12 регионов России, обладающих передовым опытом цифровой трансформации физической культуры и спорта. На первом месте – Москва, на втором – Московская область, на третьем – Самарская область. В Сибири наш регион занимает второе место, выше индекс только у Новосибирской области.



Результаты текущего исследования и подобный повторный анализ позволят следить за достижением «цифровой зрелости» в спортивной отрасли в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика».