ЦСКА летит в Норильск

25 августа команда красно-синих, прежде чем приступить к серьёзной работе, прилетит в гости к владельцу клуба - «Норникелю». Ранее члены клуба уже прилетали в Норильск – в июне 2004 года. Тогда представители команды совершили столь дальний перелет практически сразу после окончания сезона.

Норильчан ждут мастер-классы и автограф-сессии от известных спортсменов, а также «Матч звёзд» между ЦСКА и командой «Норильский дивизион». Для гостей будет организована экскурсия по промышленным объектам компании и участие в кулинарном шоу.

Компания «Норникель» в своём официальном аккаунте в Instagram (@nornickel_official) проводит розыгрыш памятных призов и сувениров от клуба. Первая викторина состоится сегодня в 19.00.