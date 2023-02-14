​Норильские девушки-боксёры показали класс на первенстве Сибири

В составе сборной команды Красноярского края выступали сразу четыре представительницы Норильска: Агата Носкова, Ширин Дуйшеналиева, Екатерина Уткина (тренер Денис Дурасов, спортшкола единоборств), Наталья Бубнова (тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник, спортшкола № 4).

В категории 50 кг Екатерина Уткина завоевала бронзовую медаль. Ширин Дуйшеналиева, соревнуясь в весовой категории 48 кг, так же завоевала бронзу.

- Признаюсь, я рассчитывал, что результат Ширин будет намного выше. По уровню бокса она в состоянии войти в призы на первенстве страны. Но в день выступления она всерьёз заболела, и всё равно вышла в ринг. Мало того, первый раунд остался за ней, второй — за соперницей, и в итоге по решению судей победу отдали спортсменке из Иркутска. Конечно, жаль, но функционально она действительно была не в лучшей форме. Причину вижу только в болезни, - рассказывает Денис Дурасов. - Что на счёт Агаты Носковой и Екатерины Уткиной, то обе тренируются недавно, это их дебют на первенстве Сибири. И я доволен их результатом, качеством боёв. Главное, что все спортсменки выходили в ринг с желанием, и сделали всё, что могли, так что претензий ни к одной у меня нет.

Путёвку на первенство страны сумела завоевать ещё одна норильчанка, Наталья Бубнова. Она получила серебряную медаль первенства, уступив лишь кемеровской спортсменке с разногласием судейских записок. Тем не менее, норильчанка получила право боксировать на первенстве России, которое пройдет с 21 апреля (место проведения сегодня назначается).

- Наталья занимается боксом пять лет, конечно, мы планировали её победу или второе место, и выход на Россию, потому что она достаточно опытная спортсменка по меркам женского бокса. Да, не скрою, всегда хочется быть первыми, тем более, это было возможно. Но вышло как вышло, будем работать над ошибками и готовиться к первенству страны, - рассказал её тренер Максим Трофимов.