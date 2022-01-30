Денис Дурасов: «Бокс стал быстрее, умнее и красивее»

– Как всё начиналось?

– Изначально я занимался волейболом, с 11 лет. Тренировался два года, а в 13 параллельно записался на секцию бокса: лучший друг позвал за компанию. А в 1994 году проходила «Таймыриада», на которой я в двух видах спорта взял серебро. И тогда решил, что нужно выбирать что–то одно. Я видел свой прогресс в боксе и понимал, что в нём у меня перспективы лучше, а для волейбола нет нужных физических данных. Помню, на первой тренировке все новички выстроились огромной колонной, а тренер, Сергей Алексеевич Могутнов, сказал: «Ребята, через год из вас здесь останутся четыре человека». Мы переглянулись, каждый подумал, что останется именно он. Но вышло так, как сказал тренер — ушли многие. Через пару лет ушёл и мой друг, а я связал жизнь с этим видом спорта.

– С кого в спорте вы брали пример?

– В 1993 году я увидел бой Майка Тайсона с Тревором Бербиком, после этой победы Железный Майк стал самым молодым чемпионом мира в тяжёлом весе. Бой проходил в 1986–м, просто я посмотрел его позднее. И подумал: как мощно мужики бьют! Я начал следить за Тайсоном, можно сказать, он стал моим кумиром. А из наших спортсменов мне больше всего нравился Александр Лебзяк, олимпийский чемпион, чемпион мира, впоследствии старший тренер национальной сборной.

– Кем бы стали, если не тренером?

– Думаю, я сразу понимал, что спорт — это моё. Лет в 15 я даже размышлял, смогу ли провести тренировку, хотелось, чтобы мне доверили группу, которую я мог бы тренировать. Правда, после 9–го класса я поступил в училище на сварщика, хотя мне, честно говоря, нравилось готовить. Но чтобы стать поваром, требовалось сдать вступительные экзамены. Поэтому мы с друзьями пошли туда, где проще. Но уже тогда я понимал, что после училища буду поступать в физкультурный или пединститут. Так и вышло.

– Каковы достоинства и недостатки бокса?

– Откровенных недостатков не вижу. Бокс многие ошибочно соотносят с агрессией. Это спорт, а не драка. Да, драчунов хватает, они рассчитывают на свою силу, и не работают головой на ринге. И до поры этого хватает, но потом спортсмен показывает бой низкого уровня и в итоге проигрывает. Настоящий бокс — это дисциплина, ум, способность анализировать, физическое развитие.

Если говорить о травмах, то они бывают. Чаще всего страдают кисти рук, локтевые и плечевые суставы. А вот лицо, вопреки мнению, страдает реже. Мне, например, два раза ломали нос, но оба раза не в боксе: сначала на футболе, затем — на хоккее.

– Портрет идеального боксёра?

– Мне кажется, такого нет. Возьмём Тайсона — его рост 178 см, не самый высокий, а он чемпион мира, укладывавший тяжеловесов. Портрет идеального боксёра — робот, физически сильный, выносливый, быстрый, с хорошей координацией, психологически устойчивый. Конечно, таких нет. Бывает, на тренировке можешь всё, а выходишь на ринг — и уверенности как не бывало. Так что мы набираем всех желающих — за исключением тех, у кого имеются медицинские противопоказания.

Знаете, порой спустя год–два тот, на кого ты делал ставку, может её не оправдать. А хороший результат показывает ученик, не подававший особых надежд. Я такое часто видел. Думаю, дело в уверенности в себе и ежедневной работе, и не только на тренировках. Значение имеют режим сна и отдыха, рацион питания, знания о спорте. Тот, кто не соблюдает дисциплину, например покуривает после тренировки, успеха не добьётся. Наши ребята, поверьте, очень дисциплинированы. Да, они шутят как все, порой хулиганят. Но когда дело касается бокса, они совсем другие.

– Кому вход в этот спорт заказан?

– Опять же нет таких. Поскольку это сложнокоординационный вид спорта, учеников мы набираем с восьми лет, когда ребёнок становится старше, внимательнее. Хотя всё индивидуально. Нужно понимать, что современный бокс другой. Изменилась техника — спортсмен должен иметь очень хорошую координацию, держать темп в течение всех раундов. Бокс стал более быстрым, красивым и умным. Это не просто секция, это работа. И когда родители наказывают детей за плохие оценки, отменяя тренировки, они не понимают, что пускают все их усилия насмарку. На боксе ребёнок работает не только физически, но и умственно, иначе прогресса не будет.

– Расскажите об истории развития бокса в Норильске?

– В Норильске говорить о боксе как серьёзно развивающемся виде спорта стали с появлением тренера Евгения Тёмина. При нём 16 боксёров получили звания мастеров спорта, норильчане становились призёрами всесоюзных, а позднее и всероссийских соревнований. В 2000 году в память об этом человеке был организован крупный турнир, ставший ежегодным и собирающий сотни участников из разных городов страны.

Приятно отметить, что в последнее время норильские боксёры показывают очень высокие результаты. Возьмём, например, период с 2015 года — наши спортсмены добились больших успехов: Вячеслав Соболев вышел в финал на первенстве России среди юношей; годом позже норильчанин Максим Семёнов стал финалистом первенства России среди юниоров, в 2017 году Андрей Косенков стал призёром первенства России, в 2018–м Эреджеп Мухтаров в составе сборной команды России вышел в финал международного турнира; в 2021–м Денис Карасёв стал финалистом первенства России; Андрей Косенков, сегодня выступающий за Санкт–Петербург, является победителем первенства России среди молодёжи, призёром первенства Европы среди молодёжи, призёром чемпионата России — 2020 и финалистом чемпионата России — 2021.

– Насколько бокс в городе развит сегодня?

– Не буду скрывать, если говорить о Центральном районе, то картина катастрофичная. Наш «дом» — спортзал «Геркулес» — закрыт на ремонт, который продлится полтора года. Сейчас тренируемся в Арктике, и это уже неплохой вариант. Но мы потеряли часть ребят, живущих в районе «Геркулеса».

Кроме того, в 2003 году, когда я начал работать, у отделения бокса Центрального района было два зала, трудились шесть тренеров. Сегодня работают трое и имеется только один зал. Больше года мы пытаемся выбить ещё одну ставку для хорошего тренера. И конечно, нужны ещё помещения для занятий, чтобы охватывать обе части города. В сложившейся ситуации мы не можем увеличить количество занимающихся, хотя тренироваться желают многие.

– Кем или чем гордитесь?

– Результатами норильской школы бокса. В прошлом году на первенстве края наша сборная заняла первое общекомандное место, несмотря на то, что норильчан было в три раза меньше красноярцев, и в два раза меньше зеленогорцев. Если мы привозим ребёнка на соревнования, он претендует на золото, и никак иначе. Ребята из других городов боятся норильчан. Кроме того, каждый год наши спортсмены отбираются в сборную края, периодически входят и в сборную страны, а конкуренция очень высокая.

– Поделитесь планами на будущее?

– Сейчас у нас два очень перспективных спортсмена, которые должны попасть в сборную России в этом или в следующем году. Один — мой воспитанник, другой — тренеров спортшколы № 4 Максима Трофимова и Владимира Лазника. Эти боксёры могут представлять нашу страну на первенстве Европы среди юношей. Такого результата у нас ещё не было!

Ну а личные планы... Продолжать работать. В Норильске. Думаю, в далёком будущем уеду, но пока готов трудиться, вместе с коллегами развивать норильскую школу бокса, помогать достичь победы нашим, безусловно, талантливым ребятам.