Держать равновесие!

Открытие состоялось в рамках яркого и зажигательного события #Улётный_выходной, которое прошло на лыжной базе «Оль–Гуль». Президент спортивной федерации функционального многоборья «Кроссфит» Константин Кочан, тренеры и спортсмены, а также их единомышленники более полугода готовились к этому событию, а горожане изнывали от нетерпения и любопытства.

Проект «Сёрфинг в городе» реализуется при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Для осуществления своей идеи авторы проекта — спортивная федерация «Кроссфит» — закупили сап–доски, спасательные жилеты и прочую экипировку для занятий. Летом спортсмены и их союзники благоустроили территорию озера, очистили водоём от коряг и мусора. Тренеры прошли обучение, и школа вот–вот должна была открыться, но в планы вмешалась пандемия коронавируса. Ослабление же карантинных мер дало возможность возобновить занятия спортом на свежем воздухе и небольшими группами совершать вылазки на природу. Повезло и с погодой, что позволило провести #Улётный_выходной и всё-таки приступить к занятиям.

Долгожданное событие ознаменовалось пробным заплывом, во время которого спортсменам предстояло, стоя на доске, преодолеть дистанцию 700 метров, не задеть ограждения и буйки и не упасть в воду. Константин Кочан рассказал, что главная цель заплыва — привлечь внимание горожан к сапсёрфингу и его развитию на территории, а дистанция и озеро, где прошёл заплыв, нестандартные. В состязании акцент делался не столько на скорость, сколько на технику и умение держать баланс. Атлеты слегка волновались, так как тренировок было недостаточно, и отработать до автоматизма технику гребли не получилось: некоторые не смогли удержать равновесие и плюхнулись в воду.

– Техническую сторону мы будем отрабатывать и в дальнейшем, — пояснил Константин. — С другой стороны, нельзя получить результат, не покинув зону комфорта и не пробуя свои силы. В этот раз спортсмены стартовали с колен. Вообще, стартовать можно по–разному: с воды, берега, стоя.

С каждым днём этот водный вид спорта набирает популярность. Он практически не имеет ограничений по здоровью, возрасту и весу. Позволяет отлично проработать даже глубокие мышцы, развить выносливость, чувство баланса и укрепить вестибулярный аппарат. Благодаря мобильному снаряжению сапсёрфинг развивается как одно из направлений водного туризма, в том числе и в Норильске. За лето команда сапсёрферов посетила озёра под Талнахом, Кайерканом и Алыкелем.

Вес полного комплекта снаряжения — не более 15 килограммов, и в него входит: рюкзак, доска, весло, гидрокостюм, лиш (страховочный трос для крепления доски к ноге сёрфера), а также необходимый для активного отдыха минимум вещей. Этого достаточно для путешествий и для того, чтобы проводить заплывы и тренировки на любом доступном водоёме.

Для занятий в школе сапсёрфинга были закуплены универсальные доски, на которых могут заниматься и мужчины, и женщины. В процессе, когда хобби переходит в увлечение, каждый подбирает доску под себя.

– У меня было несколько ярких впечатлений, связанных с сапсёрфингом, — говорит Константин Кочан. — Одно из них — это участие во Всероссийских соревнованиях SUP challenge, которые проходили в Завидово Тверской области. На сегодняшний день среди спортсменов эти состязания считаются самыми крупными и престижными. Они проводятся при поддержке Российской федерации сёрфинга. Первый этап проходил в мае, но так как тогда пандемия находилась в самом разгаре, было принято решение провести состязания онлайн. Это мои первые соревнования, во время которых в прямом эфире необходимо было грести в течение часа. Некоторые участники вели трансляцию с открытых водоёмов. У меня такой возможности не было, и я свою дистанцию «проходил» в спортзале, стоя на доске с веслом, к которому присоединил эспандер, чтобы создать сопротивление.

Второй этап состязаний состоялся в Завидово в сентябре и на открытой воде. Ощущения — незабываемые. Особенно, когда с бич–старта, то есть с берега, более 300 человек с досками в руках одновременно ринулись в воду. В Завидово наш спортсмен вошёл в ТОП-15.

Сейчас пока трудно говорить о конкретном расписании работы школы. Руководитель и тренеры думают о том, как выстроить тренировки в зимнее время, ведь одних занятий в спортивном зале для того, чтобы научиться управлять сап–бордом, недостаточно: ни один тренажёр не сможет заменить водную гладь. Сейчас представители федерации «Кроссфит» ведут переговоры с администрацией города, чтобы им хотя бы два раза в неделю разрешили заниматься в бассейне.

Более подробную информацию о школе сапсёрфинга можно получить на страничке спортивной федерации «Кроссфит» в соцсетях, а также по телефону 8–902–915–02–26 (Константин Кочан).