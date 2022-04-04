Девять медалей завоевали наши боксёры на первенстве региона среди юношей 13-14 лет

Так, победителями в своих весовых категориях стали: Максим Монастырский (40 кг, спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник); Владимир Бурдаков (60 кг, спортшкола единоборств (СШЕ), тренер Денис Дурасов); Курбан Аджигильдиев (70 кг, СШЕ, тренер Павел Федин).

Вторые места заняли воспитанники спортшколы № 5: в категории 42 кг - Эмирбек Стамов, в 48 кг - Владимир Дмитриев (тренирует обоих Владислав Васильев). Ещё одно серебро завоевал выступавший в категории 57 кг Нуран Азизов, воспитанник Павла Сындеева.

Пополнила копилку норильчан и бронза. В категории 54 кг её завоевал Дмитрий Зайцев, в 57 кг - Артём Неверов (оба – воспитанники спортшколы № 4, тренируются под руководством Максима Трофимова и Владимира Лазника); Экбер Мамурзаев (спортшкола № 5, тренер Павел Сындеев).

Лучшим боксёром турнира признан Максим Монастырский, он получил специальный приз. Кроме того сборная Норильска заняла первое место в неофициальном командном зачёте.

Все победители турнира примут участие в первенстве Сибири, которое пройдет с 25 по 30 апреля в Барнауле.