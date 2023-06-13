Диванная флотилия

В воскресный на удивление тёплый, солнечный день берега реки Листвянки увидели необычную флотилию. По полноводной июньской реке сплавлялся самый настоящий надувной диван, даже четыре дивана, надёжно зафиксированные на бигсапе — большом надувном плоту. Маневрируя между льдами и плавсредством, темп этой компании задавал сапсёрфер на сапдоске.

Девять смельчаков, среди которых и автор этих строк, прошли 20 километров за пять часов единой командой. Конечно, была остановка для перекуса, но без фанатизма. Термос с горячим чаем и бутерброды для поддержания сил были взяты с собой. На полпути все запасы колбасы были уничтожены под пение птиц и пробуждающее аппетит журчание реки. Вплоть до реки Валёк флотилию сопровождали дружелюбные стаи уток. А ондатры, сменяя друг друга, всё время плыли рядом. И казалось, что их глаза, выражающие удивление, были больше самих зверьков.

Столь необычный способ сплава был в новинку не только окружающей флоре и фауне, но и самим участникам. Например, репетитор по химии и биологии Анна Огневенкова, приехав в Норильск, за пять месяцев открыла для себя и Арктику, и сапдиван:

– Муж получил приглашение работать в Норильске, и мы вместе перебрались сюда из Красноярска. С сапклубом познакомилась случайно и сразу попала на тренировку на озеро Долгое. И вот я уже с веслом в руках преодолеваю пороги заполярной реки. Опыт сплавов на разных плавсредствах у меня есть, на сапдиване — впервые. Скажу сразу, для этого требуется более сильная физическая подготовка, чем для путешествия на байдарке или катамаране. Характер нагрузки иной: задействовано больше групп мышц. До этого сплавлялась по более спокойным и менее извилистым рекам, а здесь концентрация внимания необходима более высокая. Листвянка может удивить и точно никого не оставит равнодушным.

Отличный опыт получил и заместитель директора по АХЧ гимназии № 4 Александр Софин:

– Водные виды спорта меня привлекли не так давно. Всё началось с сапборда. Поэтому на сплаве по нашей территории я впервые — и сразу на нестандартном плавсредстве. Я могу сравнить его только с сапдоской. Сплав на сапдиване — это большая, ответственная командная работа. Опыт получил колоссальный. Что стоят переходы из одной реки в другую: из Листвянки в Валёк, из Валька в Норилку — будто попадаешь в другой мир. Меняется скорость течения, температура воды, система гребли. Заодно насладился норильской природой июня, поражающей контрастным сочетанием белого снега и зелёных лиственниц. Водный туризм — уникальный способ получить новые впечатления, в том числе от Таймыра.

Туристический потенциал нашей территории не имеет границ. Спортивная федерация «Кроссфит», частью которой является сапклуб, снова это доказала.

– В прошлом году был сплав по Листвянке, но на сапдосках. Четверо участников финишировали около моста через Норилку. Мы показали норильчанам новые способы прохождения водно-туристических маршрутов. В очередные выходные в зависимости от погоды мероприятие планируем повторить. Для сплавов по другим рекам Норильска, в том числе расположенным на плато Путорана, необходимо сформировать команду. В будущем проверим на себе заверения производителей сапдивана в его прочности и надёжности. Подготовленные команды сплавляются на нём и по категорийным рекам, — поделился планами руководитель сапклуба Константин Кочан и пригласил в свою команду. — Норильчане, желающие попробовать новый вид отдыха, присоединяйтесь к тренировкам сапсёрферов. Они проходят по вечерам каждую среду на озере Долгое. Всё совершенно бесплатно. А перед тренировкой придётся немного потрудиться: пособирать мусор на берегу вместе с членами клуба. В июле сапсёрфинг станет ещё ближе. На берегу Городского озера для новичков начнёт работу сапстанция.

Всё это доступно норильчанам благодаря грантовым проектам «Точка притяжения» и «Точка притяжения — САП-станция», которые выиграла спортивная федерация «Кроссфит». Она победила в конкурсе социальных проектов «Норильского никеля» «Мир новых возможностей» и в конкурсе проектов социально ориентированных НКО, организованном администрацией города, «Мы НКО».