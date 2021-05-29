Дмитрий Свиридов назвал чемпионат Arctic Cup 2021 в Дудинке знаковым мероприятием

– Мне очень приятно осознавать, что турнир, который впервые организовали несколько лет назад, сегодня стал традиционным, — сказал Дмитрий Свиридов на открытии кубка. — Мы видим, что интерес к этому событию, в том числе международный, не угасает, а Дудинка становится центром кёрлинга.

Председатель Законодательного собрания с коллегами не ограничился посещением открытия чемпионата и торжественными мероприятиями. Вместе с помощником президента Игорем Левитиным, депутатами Государственной Думы и представителями «Норникеля» Дмитрий Свиридов побывал на площадке, которая рассматривается как один из вариантов для возведения легкоатлетического манежа. Разработка проекта пока находится в начальной стадии, и, по словам Дмитрия Свиридова, его реализация требует доработок и уточнений. Однако нет сомнений в том, что замысел поддержат на краевом и федеральном уровнях. Непосредственное исполнение поможет обеспечить традиционный партнёр подобных инициатив — компания «Норникель», полагает Дмитрий Свиридов.