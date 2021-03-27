Добились победы на последней минуте!

Мини-футбольный клуб «Норильский никель» переиграл во втором матче 16-го тура Париматч-чемпионата России по мини-футболу «Ухту» со счётом 6:5. Норильчане добились победы, благодаря голу на последней минуте матча.

Вся встреча прошла в напряжении. Сначала вперёд вышли норильчане, но затем ухтинцы смогли вырваться в лидеры. И лишь в последние минуты игры определился победитель.

У норильской команды забивали: Сергей Орлов, Владислав Шаяхметов, Руслан Кудзиев, дубль оформил Родригиньо, а решающий гол — на счёту капитана Данила Кутузова.