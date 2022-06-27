Добро пожаловать в карате

Долгий путь...

«Отагай–ни–рей! (Приветствую всех и каждого в зале!) Додзе–ни–рей! (Приветствую зал!)», — звучит спокойный и очень авторитетный голос тренера. «Осс! (Благодарим за терпение!)», — кланяясь, отвечают ученики. «Сенсей–ни–рей! (Приветствуем учителя!)», — в строю явно выделяются пять коричневых поясов, они заметно волнуются, через час им предстоит выйти из этого зала обладателями именных чёрных оби.

Николай Епифанов — директор клуба «Тигр Шотокан», мастер пятого дана, вице–президент Федерации карате Красноярского края настраивает: на этом экзамене вы не увидите откровенного мордобоя или битья стеклянной тары о голову, как на показательных выступлениях бойцов ВДВ. Получение чёрного пояса — это технический экзамен, где ученик демонстрирует свои познания.

Карате — это долгий путь. Сам Епифанов идёт по нему 42 года, тридцать три из них — в качестве тренера. Его воспитанники вышли на татами в разном возрасте — кто–то в начальных классах, кто–то в средней школе, а кого–то родители привели в зал четырехлётним малышом. Ученический путь к чёрному поясу — это не просто смена оби (белый, жёлтый, оранжевый, зелёный, синий, коричневый), это порядка десяти лет трудной, но увлекательной практики самосовершенствования. Дети развивают свои физические данные, узнают новые техники и приёмы, постоянно их закрепляют, учатся думать, ориентироваться в пространстве, совершенствуют навыки на соревнованиях разных уровней. «Путь пустой руки» далеко не для всех, поэтому немногие достигают настоящего мастерства. Кому–то просто надоедает, кто–то переключается на что–то другое, многих сбивают капризы переходного возраста, отталкивают синяки, растяжения, постоянные нагрузки, есть те, кто не выдерживает поражения на турнирах и просто ломается. Здесь важны внутренний стержень ученика, заложенный родителями, способность тренера видеть на несколько лет вперёд и умение соединить всё это воедино: нет цели — нет победы.

– Дима начал заниматься карате в восемь лет, — вспоминает Алексей Каптюхов, отец кандидата в обладатели чёрного пояса, неоднократного победителя городских турниров и круглого отличника. — У сына был переломный момент, когда после пяти лет занятий он ушёл от первого тренера. Тогда у него были мысли просто всё закончить, но я настоял, что этого делать нельзя. Всегда стараюсь мотивировать Диму, хотя это мне даётся непросто. Даже на его соревнованиях я не могу себя сдерживать, сильно переживаю, потом за это себя корю. В итоге мы перешли в «Тигр Шотокан». Дима пришёл туда с белым поясом, хотя на его ровесниках уже красовались цветные. Тут тоже необходимо было его поддержать. Зато за три года занятий у Николая Епифанова он дошёл до коричневого оби.

Дорогу осилит идущий

«Ёи! (Приготовиться!) Хадзимэ! (Начали!)», — командует шихан — мастер пятого дана. Экзамен на чёрный пояс строго прописан в требованиях международных организаций, в случае клуба «Тигр Шотокан» это Европейская ассоциация экспертов спортивного карате. Испытание делится на две части, первая — проверка физической подготовки. Каратисты должны быть выносливыми, поэтому кандидаты проходят мощный интенсив из 60 отжиманий, 60 приседаний с высоким прыжком и 60 скручиваний, кульминация — три минуты безостановочного нанесения ударов по мешкам. Вторая часть начинается с кихон — базовых техник. Они необходимы для освоения более сложных навыков, помогают правильно ставить тело, дыхание, блоки, удары руками и ногами. Кроме того, кихон воспитывает будоки (дух и мироощущение). На экзамене нужно выполнить порядка пяти движений вперёд и назад без единой ошибки, при этом все они должны быть реальными.

Далее идёт работа с макиварами — тренажёром для отработки ударов. Раньше для этого использовали связку соломы, которую приматывали к доске, вкопанной в землю. Сегодня это просто упругая, но крепкая доска. Кстати, по тому, как звучит макивара, можно определить уровень бойца — чем громче, тем сильнее удар. После переходят к ката — формальным комплексам. Это бой с тенью, пришедший из Шаолиньского монастыря. Ката формирует чёткость исполнения приёмов, контроль эмоций, напряжения и расслабления мышц, координации и равновесия. Завершает экзамен кумитэ — практическая и самая зрелищная часть.

– Кандидат на получение чёрного пояса должен уметь завязывать порядка пяти движений, а финальное выводить на поражение, — поясняет Николай Епифанов. — При этом ориентироваться на обе стороны, так как атаковать вас могут как слева, так и справа. Идущие на уровень мастера никого не пытаются удивить: «Посмотрите, какой я крутой и что я умею!». Они должны настойчиво из раза в раз отбивать атаки. Представьте, что на вас напали, потом снова и снова... Чёрный пояс не будет для нового удара придумывать приём, он должен отбить каждый, контратаковать спонтанно, но адекватно нападению, думать на опережение. С коричневого пояса вводится понятие «ни шагу назад» — каратист не нападает первым, он бьёт первым.

Учеников оценивают по стобалльной системе, но, как отмечает Николай Епифанов, идеальная сдача — это баловство. Член приёмной комиссии всегда должен найти какие–то огрехи, потом, что у настоящего каратиста планка должна постоянно повышаться, идеала быть не может. Как понимаете, из пятёрки кандидатов никто не набрал сто баллов, но все преодолели необходимый квалификационный норматив и сменили коричневый пояс на именной чёрный.

– Они честно прошли свой долгий путь от белых поясов, — резюмирует Николай Епифанов. — Это тяжёлый труд, ведь при подготовке к экзамену, помимо основных тренировок, два раза в неделю они приходили в зал поздно вечером и честно отрабатывали полтора часа, никакой пощады. Карате ко всему прочему воспитывает дисциплину. Один простой показатель: у нас тренировка начинается в 17.30, всегда вовремя, несмотря ни на что. Забегался я где–то, срочные дела задержали — неважно, когда я вхожу в зал, ребята тренируются. Это воспитывается с малого возраста. Это взаимное уважение тренера и учеников, а так же дань выбранному пути.

В «Тигр Шоткане» чёрные пояса вручают родители, они не хуже тренера знают цену этого достижения, ведь идут к нему вместе со своими детьми.

– Говорят, мы должны поддерживать своих детей на этом пути, но нам сам сын показывает пример, — с трудом скрывая волнение, говорит Генадий Подъянов, отец обладателя чёрного пояса. — Он восемь лет на каждую тренировку ездит из Оганера в Норильск без пропусков и опозданий. Я по характеру домосед, спокойный, а у Димы, наоборот, столько энергии и энтузиазма. Каждый день он встаёт в пять часов утра и в любую погоду идёт на пробежку. Их тренер очень требователен и к учёбе в школе, поэтому дети совмещают тренировки и прилежное обучение. Мы гордимся, что у нас такой сын.

– Меня в карате привела мама, когда мне было четыре года, — с гордостью делится двукратный чемпион Красноярского края, член краевой сборной по карате Дмитрий Подъянов. — Сначала занимался в Оганере, но когда там закрыли клуб, пришёл в «Тигр Шотокан». В 16 лет получить чёрный пояс — это очень круто! Ведь путь к нему тяжёлый, но далеко не физически. Он длинный, неровный, с постоянными взлётами и падениями, его нужно просто выдержать, но у меня ни разу не было мысли уйти. Сейчас еду с чёрным поясом на региональные соревнования.Да, это большая ответственность. Но я не собираюсь останавливаться на первом дане.

Без возраста и пола

Её невозможно не заметить в группе учеников, идущих на чёрный пояс. Женщина 55 лет сильно выделяется среди пятнадцати– и шестнадцатилетних юношей. Мальчишки работают быстро, жёстко. Наталья Авдонина же не спеша тянет ногу, делает паузы, доворачивает корпус. Во всём этом чувствуется какой–то подвох... После понимаешь: она тоже тренер.

– Я в карате пришла в сорок лет, до этого ничем подобным не занималась, — рассказывает Наталья. — Мои сыновья изучали этот вид боевых искусств, но после четырёх лет тренировок вдруг заявили, что больше не пойдут, так как им тяжело. Я ответила: «И правильно, пойдём туда вместе». Сейчас у них чёрные пояса, они живут в Санкт–Петербурге, и спорт — часть их жизни. Я тоже втянулась, теперь преподаю карате в школе «Олимп». Раньше как–то не придавала большого значения тому, что у меня коричневый пояс. Я воспитываю своих бойцов, и всё время погружена в то, чтобы развить их, чтобы они были лучше меня и всех остальных. На семинаре тренеров познакомилась с Николаем Епифановым, именно он обратил внимание на этот казус, сказал: «Мы это исправим». И, как видите, слово сдержал. Сейчас я так счастлива, что слёз не могу сдержать. Во время подготовки было много разных мыслей, после первых занятий было очень тяжело. Я шла после рабочего дня в зал и думала: надо идти медленно, может, опоздаю, скажу, что автобус не пришёл... А потом вспоминала, как тяжело было всем именитым спортсменам, и прибавляла шаг. Были моменты, когда я не верила в себя, а потом смотрела на учеников, для которых это тоже большой этап в жизни, и откуда–то появлялись новые силы. Николай Анатольевич сформировал из нас единую команду, которая шла к достижениям плечом к плечу. Признаюсь: горжусь тем, что я наравне с молодыми ребятами прошла все испытания. Я всегда говорю ученикам, что у карате нет возраста и пола, есть только огромное желание.

И снова всё с начала...

– Чёрный пояс — это далеко не венец обучения, — делится секретами мастерства Николай Епифанов. — У нас о получении первого дана говорят лишь: «Добро пожаловать в карате». Теперь ты младший в семье мастеров, выполнил программу–минимум, и у тебя всё только начинается. Пока ты был учеником, перед тобой стояли всего две задачи — обучение и закрепление. С получением мастерского оби ты выходишь на долгую дорогу совершенствования. Ты принадлежишь себе, не как раньше, когда тренер за тебя думал и к чему–то вёл. Большинство людей останавливаются на первом дане, но есть те, кто готов пойти дальше. В карате существует негласное правило — пояса стирать нельзя, поэтому чёрный оби будет с тобой стареть. Многие пояса — именные, на некоторых вышиты девизы мастеров, поэтому, повторюсь, это далеко не финиш.

Р.S.: И ещё о двух кандидатах, получивших чёрный пояс. Кирилл Беринский, двукратный чемпион Красноярского края, после получения мастерского дана стал помощником тренера. Сейчас он работает с младшими группами клуба «Тигр Шотокан». Максим Клименов, неоднократный призёр городских первенств, долгое время был вторым на региональных соревнованиях — пятикратный серебряный призёр Красноярского края. После получения именного черного оби он собирается перешагнуть эту планку и заслужить золото.