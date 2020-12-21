В Норильске открылся спортхолл «Айка»

Большая стройка

Новый социальный объект возводился по дополнительному соглашению между Красноярским краем, «Норникелем» и муниципалитетом к уже имеющемуся соглашению от 2010 года о взаимодействии и сотрудничестве в сфере модернизации и развития объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда Норильска.

В августе 2016–го «Заполярка» сообщила о том, что разработана детальная планировка спортивного комплекса, который станет основной тренировочной базой МФК «Норильский никель».

Строительство «Айки» длилось два года, с августа 2018-го. В ходе устройства нулевого цикла залито около 1000 м3 бетона, установлено 540 свай. Общий размер здания — 64 на 100 метров. Высота — 25 метров. Площадь застройки составляет 7047,44 квадратных метра, общая площадь здания — более 10 тысяч квадратных метров, строительный объём — 89 601,11 кубических метров. В преддверии открытия спорт-холла на перекрёстке улиц 50 лет Октября — Октябрьская даже изменили схему движения транспорта в связи с установкой двух регулируемых пешеходных переходов.

Стройка шла безостановочно, несмотря ни на погоду, ни на пандемию. Интересно, что комплекс получил свое название в честь белой медведицы Айки – известной «норильчанки», которая в 1970–е годы жила в квартире режиссёра Норильской телестудии Юрия Ледина. И выбрали это имя сами горожане путём народного голосования. На сайте «Заполярной Правды» каждый мог проголосовать за варианты «Норникель», «Айка», «Звезда Севера», а также предложить своё название.

Инвестором выступил «Норникель», который вложил в строительство около 3,6 млрд руб. «Айка» стала новым домом для мини–футбольного клуба «Норильский никель». И наши футболисты достойно отметили новоселье, выиграв в дебютном матче в день открытия новой арены у команды КПРФ, действующего чемпиона Суперлиги и лидера нового сезона. Подробнее о том, как проходили игры девятого тура Париматч–Суперлиги читайте в рубрике «Спорт».

Комплекс возможностей

На паркете спортхолла планируется проводить игры чемпионата России по мини–футболу среди клубов Суперлиги и матчи Кубка России, спартакиады предприятий «Норникеля», а также тренировки детских мини–футбольных команд города.

Надо сказать, что в Норильске уже идёт набор в новую секцию по мини–футболу под патронажем МФК «Норильский никель». На должность старшего тренера молодёжных команд приглашён известный заполярным болельщикам специалист Александр Соколов. Бывший главный тренер заполярного (МФК «Норильский никель») и глазовского (МФК «Прогресс») клубов воспитал многих игроков, среди которых есть мастера спорта международного класса, игроки сборной России по мини–футболу и победители Лиги чемпионов. Теперь опытный наставник прибыл в Норильск, чтобы поднимать детско–юношеский мини–футбол на новый уровень.

– Мне предложили возглавить молодёжные коллективы U–16 и U–18 — это команды–участницы юношеской Суперлиги. Привлекло направление развития резерва мини–футбольного клуба «Норильский никель». Начиная с секции для самых маленьких, мы будем прививать ребятам любовь к мини–футболу, — рассказал Александр Соколов.

Далее он подробнее рассказал о новой секции на базе спортхолла, которая будет работать под патронажем МФК «Норильский никель»:

– Мы набираем детей, которые хотят развиваться, но их ещё никуда не берут в силу юного возраста. В спортшколах разрешено заниматься с девяти лет. Мы же приглашаем детей с пяти до девяти лет. У нас могут тренироваться как мальчики, так и девочки. Для них планируется проводить занятия физической культурой с уклоном в мини–футбол. Я бы описал нашу секцию так: будет даваться основа. Это позволит подготовить ребёнка к поступлению в спортшколу, чтобы ему было проще туда влиться и продолжить тренировки. Впрочем, звания — это почётно, но в первую очередь я хочу, чтобы мои воспитанники выросли хорошими людьми и востребованными футболистами. Звания придут тогда, когда ты будешь их достоин. А для этого нужно время, и срок этот немаленький. Надеюсь, что совместными усилиями с местными квалифицированными тренерами удастся добиться успеха и воспитать достойную смену футболистам заполярного клуба.

Однако приоритет, отданный этому виду спорта, вовсе не значит, что мини–футбол будет единственным хозяином новенькой площадки. Под крышей трёхэтажного спорткомплекса объединены возможности для занятий мини–футболом, баскетболом (на поле есть выкатные кольца), волейболом, бадминтоном и другими видами спорта. Кстати, сейчас обсуждается возможность аренды залов группами занимающихся. Также в «Айке» открыты фитнес–зал, кафе, бильярд и боулинг. Центр на 100% доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья: для них устроены лифты и пандусы.

Трибуны игровой площадки рассчитаны на 1400 посадочных мест, но на арене есть и трибуна–трансформер ещё с тремя сотнями мест, а также дополнительные места на сто человек на двух балконах.

На втором этаже спортхолла оборудованы классы для занятий танцами. Там же вскоре начнут тренироваться и юные танцоры центра «Старт». Кроме того, вскоре здесь разместятся музей МФК «Норильский никель», а также большой детский комплекс площадью свыше 200 кв.м. Именно детская игровая зона была в числе лидеров по заявкам от горожан, когда рассматривался вопрос о наполнении новых площадей (любопытно, что абсолютным лидером стал дартс). Как пояснили в пресс–службе Заполярного филиала «Норникеля», подрядчик, которому предстоит оборудовать детскую комнату, уже начал работу, потребуется немного времени на закупку оборудования и его доставку.

Третий этаж отдан филиалу «X–fit Север», который уже доступен для посещения. Предполагается, что он будет пользоваться особой популярностью у любителей фитнеса, живущих в этой части города.

– Здесь нет банного комплекса и бассейна, но тренировочное оборудование самое современное, что подтверждено экспертами. На входе в фитнес–центр установлен — согласно веяниям времени — автоматический считыватель данных с фитнес–браслета, в том числе — температуры посетителя, — пояснили в пресс–службе.

На третьем этаже располагается кафе с видом на главную арену. Неподалёку установлены четыре бильярдных стола, а также работает боулинг–центр на шесть дорожек. Он открылся 14 декабря, когда «Айка» приняла первых посетителей.

Помимо этого, в здании спортхолла расположены конференц–зал, камера хранения, кассы, экипировочный центр «НордСпорт» МФК «Норильский никель» и медицинские службы.

Новогодний подарок

С открытием нового современного спортивного центра норильчан поздравили представители власти страны, а также российского спорта.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в приветственном слове отметил, что новый спортхолл «Айка» открывает широкие возможности для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья, организации интересного и полезного досуга:

– Спортхолл в Норильске построен как для спортсменов– профессионалов, так и для любителей физической культуры. Вместимость трибун и оснащение возведенного в сжатые сроки комплекса позволяют на высоком уровне проводить соревнования по волейболу, баскетболу, мини–футболу. Без преувеличения можно сказать, что открытие нового спортивного объекта для жителей Норильска стало большим и долгожданным событием. Норильчане получили современный и востребованный комплекс. Благодарю всех, кто проектировал и строил «Айку». Благодарен и компании «Норникель» за значимый подарок городу.

Он также отметил, что поддержка массового спорта — это инвестиции не только в спортивное будущее Норильска, но и в здоровье нации в целом.

– Занятия спортом не только поднимают настроение и укрепляют здоровье, что особенно значимо в период пандемии, но и учат достигать поставленных целей, работать над собой, а значит, менять свою жизнь к лучшему. Важно, чтобы спорт по–настоящему стал нормой жизни, поэтому создание возможностей для развития массового спорта было и остаётся приоритетом компании, — подчеркнул президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Согласен с ним и Олег Матыцин, министр спорта РФ, который от имени Министерства спорта Российской Федерации поздравил жителей Норильска и весь Красноярский край с долгожданным открытием «Айки»:

– Это очень важный подарок для города, в котором суровый климат и сложные условия труда придают занятиям спортом особую значимость. Создавать возможности и поддерживать желание людей заниматься спортом — это важнейшая задача для государства и бизнеса. Хочу поблагодарить компанию «Норильский никель», которая активно инвестирует в спорт, и благодаря которой Норильск обладает хорошо развитой инфраструктурой для занятий физической культурой. Над созданием спортхолла много лет трудилась большая команда, и я хотел бы выразить признательность строителям и всем, кто был причастен к этому проекту. Минспорта продолжит сотрудничать с регионом и с бизнесом, для того чтобы у граждан нашей страны была возможность тренироваться и укреплять здоровье в доступных и достойных условиях, чтобы спорт действительно был нормой нашей жизни.

Станислав Поздняков, президент Олимпийского комитета России, в своём поздравлении отметил, что создание современных комфортных условий для занятий физкультурой и спортом является одним из важных элементов гармоничного развития общества:

– В таких сложных климатогеографических условиях, как в Норильске и в других регионах нашей страны, создание подобных учреждений является непременным условием комфортного проживания граждан. Наш партнёр, компания «Норникель», которую с Олимпийским комитетом России связывают очень давние партнёрские и дружеские отношения, демонстрирует очень высокие стандарты социальной ответственности бизнеса. И открытие «Айки», безусловно, является значимым событием для каждого норильчанина, для всех людей, которые любят и уважают спорт. Вместе с этим появились и новые возможности для занятия мини–футболом — одним из самых любимых видов спорта в нашей стране — как на профессиональном, так и на любительском, массовом уровне. Я уверен, что «Айка» станет новым окном возможностей для всех жителей Севера, и в будущем мы с ещё большим удовольствием будем наблюдать за результатами норильских спортсменов на всероссийских, а возможно, и международных стартах. Я желаю всем сотрудникам «Айки», всем нашим коллегам из «Норникеля» и всем норильчанам хорошего настроения, прекрасного самочувствия и бодрости духа!

Не остался в стороне от поздравлений и Эмиль Алиев, президент Ассоциации мини–футбола России, который рассказал, что Норильск — историческая точка развития российского мини–футбола. Здесь выступает один из старейших клубов страны, действующий чемпион и обладатель Кубка России — «Норильский никель»:

– В этом году у клуба появился новый дом. Спортивный комплекс, отвечающий самым высоким современным требованиям. Это придаст новый импульс развитию как главной команды, так и детско–юношеского направления. Существенный подъём ожидается при проведении любительских и массовых соревнований по мини–футболу, которым традиционно уделяется большое внимание в Норильске. Спортхолл станет местом притяжения и для других видов спорта, позволит привлечь новые слои населения к регулярной физической активности, что особенно важно в свете реализации государственной программы по развитию физической культуры в России до 2030 года. От всей души поздравляю всех норильчан с этим прекрасным событием. Благодарю администрацию Норильска, компанию «Норникель» и лично её руководителя Владимира Потанина за очередной важнейший вклад в социальную и спортивную жизнь города.

К поздравлениям также присоединились: Павел Буре, не раз бывавший в нашем городе с играми Ночной хоккейной лиги; Андрей Ватутин, президент ПБК ЦСКА; Станислав Шевченко, президент Всероссийской федерации волейбола; известный футболист Дмитрий Булыкин; Дмитрий Свищев, президент Федерации кёрлинга России; Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам.

С новым домом!

Присутствовавший на церемонии открытия старший вице–президент — руководитель Норильского дивизиона «Норникеля» Николай Уткин обратился к норильчанам:

– Сегодня мы открываем сверхсовременный, соответствующий самым высоким мировым стандартам спортхолл. Мы все ждали этого дня с большим нетерпением. Я искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием. Уверен, что «Айка» станет ещё одним культовым местом для занятий спортом, а также поможет разнообразить досуг норильчан. Работа спортобъекта начнётся с матча МФК «Норильский никель», для которого эта арена станет домашней. Желаю нашим спортсменам победы, надеюсь, вы своим примером покажете, как нужно играть в футбол. А уже завтра здесь начнёт работу и детская мини–футбольная школа «Айка».

Кстати, Николаю Уткину доверили сделать и первый символический удар по мячу в стенах нового спортхолла.

Поздравил горожан с предновогодним подарком и Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска, который отметил, что это современное спортучреждение расширит возможности для занятий игровыми видами спорта, популярными среди норильчан:

– Прежде мини–футбол принимал домашние игры на арене «Арктики», и это создавало неудобства в тренировках и соревнованиях для хоккеистов и фигуристов. Теперь этого не будет, у каждого появился свой дом. Важно и то, что здесь будут тренироваться дети — юношеская сборная города по мини–футболу, будут проходить важные соревнования по различным игровым видам спорта. Городу не хватало мощного спортивного центра со зрительскими трибунами, ведь для любой команды поддержка болельщиков — половина успеха. Кроме того, «Айка» станет и точкой притяжения для норильчан благодаря боулинг–центру: играть в боулинг наши люди любят и умеют.

Ну и конечно, особенно ценными в этот день были слова Владислава Шаяхметова, нападающего МФК «Норильский никель», которому предстояло играть на новеньком паркете:

– Всё очень здорово, дворец построен замечательный, шикарный. Отличные тренерские, помещения для медицинского персонала. У нас очень большая раздевалка, всё, что нужно, есть. Каждый игрок ощущает себя комфортно. Поле новое, паркет идеальный. Это одна из лучших в стране площадок для мини–футбола. И это наш новый дом, появления которого мы так долго ждали. Ждали не только игроки, но и болельщики. Хотелось бы, чтобы поскорее закончилась пандемия, и зрители заполнили зал. Ведь наши самые горячие поклонники живут в Норильске. Поэтому особенно важно, чтобы команда играла здесь. И теперь такая возможность у нас есть.