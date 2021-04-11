Домашнее преимущество

На прошлой неделе в Норильск прибыли футболисты команды «Газпром–ЮГРА», которым предстояло встретиться в двух поединках с заполярной командой в рамках перенесённого десятого тура чемпионата России по мини–футболу. Норильчанам победа позволила упрочить своё положение в турнирной таблице, удерживаясь за лидером — «Синарой».

Первый же матч дал надежду норильским болельщикам на то, что их ожидания сбудутся. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу заполярной команды, у норильчан забивали: Сергей Орлов, Жулио Занотто и Родригиньо, оформивший дубль. В составе соперника голами отметились Андрей Понкратов и Катата.

Практически весь матч игроки «Норильского никеля» лидировали на площадке, вынуждая соперника совершать ошибки. Счёт уже на седьмой минуте открыл Сергей Орлов, а спустя 15 минут почин коллеги поддержал Занотто: бразилец замкнул передачу головой от Темирлана Алибекова. На этом голы в первом тайме закончились. Соперник нервничал, проигрывая всухую. Надо сказать, нулевой результат на их стороне табло продержался довольно долго: норильчане успели забить ещё дважды, доведя счёт до 4:0. Сделал это Родригиньо, дважды переигравший вратаря менее чем за минуту. Стоит отметить, во второй половине игры наши спортсмены продолжали наступление, югорчан многократно спасал вратарь Артём Шевченко. К сожалению, столь самоотверженная игра не прошла без последствий — в одном из сложных моментов мяч после мощнейшего удара попал в лицо голкиперу югорчан. Последние, к слову сказать, не сдавались, доказав, что использовать свои шансы нужно до последнего. У них получилось дважды огорчить соперника: голы на свой счёт записали Иван Сигнев на 38–й и Катата на 48–й минутах. Итоговый счёт встречи — 4:2 в пользу норильчан.

На пресс–конференции по итогам первого матча наставник заполярной команды Евгений Куксевич, отметил, что сумасшедший настрой и отличная самоотдача позволили направить игру в нужное русло:

– Смогли забить, повести в счёте. Это очень важно. Ну и затем терпели, пластались. По ходу игры травму получил Роман Букин. Играли в семь человек. Мы не рискнули выпускать молодёжь (Дмитрий Кобец и Дмитрий Сильчин), потому что соперник давал очень высокие скорости. Болельщики всё это видели, от них исходила активная поддержка. Они создали потрясающую атмосферу, помогли сохранить силы, которые у нас заканчивались, и добиться победы.

На следующий день соперник планировал играть свежее: во–первых, отдохнув после перелёта, во–вторых, разобрав прошедшую игру. К счастью, для норильского болельщика все эти меры не оказали влияния на итог встречи — та же разница в два мяча в пользу норильчан, разве что общий счёт иной — 3:1. У «Норникеля» голами отметились: Максим Коновалов, Темирлан Алибеков и Родригиньо. У соперника единственный гол забил Вилиан.

И вновь счёт открыли на седьмой минуте хозяева площадки — постарались Занотто и Максим Коновалов. Бразилец в этот день был в ударе — уже на 17–й минуте, получив право на штрафной, он пробил в сторону ворот, где на мяч правильно среагировал Темирлан Алибеков. Но в этот раз гости паркета не оставили ситуацию без ответа и забили за 15 секунд до конца первого тайма: Вилиан пушечным выстрелом с дальней дистанции пробил оборону молодого голкипера норильчан Александра Костромина.

После перерыва болельщики смогли увидеть только один гол — за пять минут до конца игры — в исполнении Родригиньо, 77–го номера норильской команды.

Как отметил после встречи Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», в этот вечер соперник был менее быстр. Но это понятно — в первый день обе команды потратили много сил. Первый гол вдохновил команду, второй приободрил ещё больше:

– Победу помогли одержать самоотдача, терпение и игра через не могу. Несколько футболистов играли, несмотря на наличие небольших повреждений. Например, Темирлан Алибеков. Сегодня вы все наблюдали, какую пользу он приносил, как самоотверженно играл. Хотя я видел, что во время разминки он не просто прихрамывал, а еле ходил. Это говорит о том, что парни включили те резервы, которые позволили справиться и добыть эту победу. Теперь по очкам мы не должны спуститься ниже третьего места и будем играть первые игры плей–офф дома. Это очень важный момент. Мы говорили ребятам об этом, и это свою роль сыграло. Сегодня мы в очередной раз убедились, что наши победы — это огромная заслуга наших болельщиков.

Автор первого гола Максим Коновалов, как и наставник команды, поблагодарил болельщиков, гнавших игроков вперёд:

– Конечно, в таких условиях приятно играть. Они верили в нас, и мы не могли не оправдать их доверия. Для меня это было важно, потому что я при болельщиках давно не играл. Соперники были очень сильны. Благодарю их за эти игры, они дали нам бой.

Обыграв в двух мачтах «Газпром–ЮГРУ», «Норильский никель» по итогам тура набрал максимальное количество очков, продлил выигрышную серию до четырёх встреч и укрепился на второй строчке турнирной таблицы с 57 очками, опережая ближайшего соперника на девять очков и уступая лишь одно очко лидеру чемпионской гонки.

Следующий, 17–й тур норильчане пропускают из–за нечётного количества команд в лиге. Они выйдут на паркет в заключительном, 18–м туре «регулярки» и на выезде сыграют с действующим чемпионом — КПРФ. Матчи пройдут в подмосковном Климовске 8 и 9 мая.