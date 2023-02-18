Увы, погода внесла свои коррективы в планы организаторов: на соревнования не смогли приехать спортсмены из Талнаха и Кайеркана, и в итоге вместо 120 на ковер вышли 70 борцов. Тем не менее зрители смогли сполна оценить мастерство и силу духа участников.

Кузница патриотов

Стоит отметить, что победители этих традиционных для нашего города состязаний не только кладут в копилку своих достижений очередную медаль, но и получают право стать частью команды, которая будет представлять норильскую школу самбо на соревнованиях краевого масштаба. Это особенно ценно для спортсменов, если учесть, что вывезти в другой город большую команду получается не всегда, и если соперники северян могут выставить на ковёр по 10–12 человек, то Норильск обычно представляют 2–3 человека.

Самбо — это военно–прикладной вид спорта, национальное достояние России. Обучение ему детей одновременно является и частью патриотического воспитания. Сейчас семеро выпускников норильских секций служат в зоне проведения специальной военной операции.

Норильскую школу самбо хорошо знают в Сибири, совсем недавно наши самбисты Арина Будина и Саидмагомед Фатахов выиграли первенство Красноярского края и уже в составе региональной сборной боролись на первенстве Сибирского федерального округа.

Вижу цель

Саидмагомед Фатахов пришёл в самбо три года назад. Сперва на первом месте стояло желание стать сильным и уметь постоять за себя, со временем появились и здоровые спортивные амбиции. Задача–минимум — выполнить норматив кандидата в мастера спорта. Упорные занятия дают результат, за спиной у Саидмагомеда — победы на соревнованиях городского и краевого уровней. И, хотя взойти на пьедестал первенства Сибирского федерального округа ему пока не довелось, но спортсмен не расстраивается. Это только заставляет его тренироваться ещё активнее, ведь впереди заветная цель. Недаром именно он взял золото нынешних соревнований в возрастной категории 14 лет.

Всегда в форме

Если одни самбисты только приступают к покорению спортивных высот, другие выходят на ковёр, обладая солидным бойцовским бэкграундом. Например, у тридцатилетнего Ильи Шамсикаева за плечами обширный опыт занятий смешанными боевыми искусствами и кикбоксингом, в самбо он пришел четыре года назад. Динамика этого вида единоборств сразу захватила Илью, и он начал осваивать его всерьёз. Не останавливали борца даже травмы.

– Самбо — суровый спорт, тут всегда присутствует риск. Я и сам, получив травму, надолго выпал из тренировочного процесса, но спортивный задор не угас, — делится он.

На прошедших соревнованиях Илья стал лучшим среди взрослых спортсменов, доказав, что воля и целеустремленность помогают преодолеть любые препятствия.

В следующий раз норильчане, лидеры состязаний, покажут себя в Лесосибирске, где с 7 по 9 апреля будет проходить первенство Красноярского края по самбо.