Дудинец Андрей Жарников вошёл в число победителей фестиваля кёрлинга «Кубок Енисея — 2021»

Соревнования по кёрлингу, состоявшиеся на кёрлинг-арене «Красноярск» на острове Отдыха, собрали участников из Москвы, Ярославской и Курганской областей, Краснодарского и Алтайского краёв. Сборную нашего региона представляли спортсмены из краевой столицы, Канска, Дивногорска и Дудинки.

Кёрлингисты состязались в нескольких категориях: в одиночных соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, в командных — 17 групп по четыре человека. Также участники могли посоревноваться в напольном кёрлинге.

– Было приятно получить положительные отзывы от всех команд, особенно от приезжих участников. С каждым новым мероприятием количество любителей кёрлинга увеличивается, география участников расширяется. В дальнейшем мы планируем реализовывать ещё более масштабные проекты, — отметил директор Красноярского колледжа олимпийского резерва, президент Федерации кёрлинга Красноярского края Сергей Веневцев.

Он также добавил, что подобные турниры помогают достигнуть целей федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография», в частности создать условия для того, чтобы к 2030 году 70% жителей страны регулярно занимались спортом.

В одиночных соревнованиях среди девушек победу одержала красноярская спортсменка Анна Самойлик, в мужских соревнованиях лучшим стал Андрей Жарников из Дудинки. В категории «Соло-любители» первое место также у жительницы Красноярска Лилии Багаевой. В командном кёрлинге золото досталось команде «Дивногорск», в напольном — спортивному коллективу «Лидер».