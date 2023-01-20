Дудинские кёрлингисты приняли участие в чемпионате региона по кёрлингу

Напомним, дудинская команда в подобных состязаниях участвовала с 2018 по 2020 год. В 2019-м даже была бронзовым призёром. Но из-за отсутствия финансирования выезды прекратились.

Теперь у них есть шанс показать новый результат. Честь города защищает команда в составе пяти человек: играющего тренера, двух опытных и двух начинающих спортсменов 10 и 11 лет – выходцев из Дудинской школы кёрлинга. Для маленьких спортсменов это первые соревнования подобного уровня. Чтобы попасть в команду таймырцев, они прошли серьёзный отбор. С чемпионата дудинчане смогут привезти не только новый опыт, но и свой первый разряд в кёрлинге.

Интересно, что выступают кёрлингисты в именной форме, сшитой по эскизу Вениамина Безруких, одного из участников команды.

— Форма для нас – это, в первую очередь, единение с командой. Когда она пришла, все пищали от восторга. Выходить на лёд в особой форме с именной нашивкой – большая честь и огромное удовольствие, – поделился играющий тренер Андрей Жарников.