Два матча - две победы

Ещё накануне игр Евгений Куксевич, главный тренер заполярной команды в интервью Ассоциации мини-футбола России отметил, что наш клуб, один из лучших российских клубов начала 2000-х, восстанавливает былую репутацию.

- С учётом существенных изменений в составе можно назвать «Норильский никель» новой командой по сравнению с прошлым сезоном, она ещё строится, притирается. И чтобы этот механизм заработал на полную мощь, нужно время. Даже при том, что игроки к нам пришли мастеровитые. Мы добились бы большего прогресса, если бы не пандемия. Например, в матчах с нижегородским «Торпедо» мы смогли задействовать только четырёх игроков из основной обоймы, причём Кудзиев вышел на площадку чуть ли не прямиком из лазарета. Из-за пандемии мы уже около месяца не можем организовать нормальный тренировочный процесс. Приходилось вызывать на тренировки из Норильска даже четверых игроков молодёжной команды, но и с ними у нас не получилось полного комплекта, - отметил он. – Сегодня практически все позиции в команде укреплены. Минимум, которого планируем добиться, – выход в финал плей-офф чемпионата России. Какое-то время берем на раскачку из-за уже названных мною факторов, а со второго круга задача будет стоять жёстко: только победа в каждом матче!

И свои слова главный тренер заполярной команды подтвердил делом: 7 и 8 ноября МФК «Норильский Никель» встречался с «Новой генерацией», которую победил в обоих матчах. Причём во второй день – и вовсе с разгромным счётом 7:1. Первая встреча была менее результативной и завершилась со счётом 3:2 в пользу заполярной команды.

Подводя итог двум встречам, Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что во второй день ждали еще большего натиска от соперника. Настрой нашей команды дал о себе знать:

- Я видел с первых минут, что команда была очень заряжена. Делалось всё, чтобы разрушить игру соперника. Немного поддавили, пошли в прессинг, заставили ошибаться. Очень хладнокровно и мастеровито использовали свои моменты.

Впереди у нашей команды – игры седьмого тура против МФКУ «Ухта», 14 и 15 ноября. Матчи пройдут на выезде. «Всё в штатном режиме, у ребят отличное настроение после двух побед, это важно в психологическом плане», - отметили в команде.

После матчей в Ухте ожидаются встречи четвертьфинала Кубка России, в которых наша команда выйдет против екатеринбургской «Синары». Первая игра 19 ноября запланирована в Норильске, правда, пока рано утверждать, что матч для нашей команды будет домашним, говорят в команде. Ответная встреча состоится в Екатеринбурге неделю спустя.