Двое норильских боксёров стали финалистами проекта Роя Джонса младшего «Путь к абсолютной победе»

Отбор участников проходил в три этапа. На первом, заочном, предлагалось прислать видеоролики, на которых юные боксёры должны были продемонстрировать работу на снарядах, «бой с тенью» и спарринг. Так выбирали тех, кто поедет в Красноярск на очный этап отбора. В итоге в столице края собрались около 30 человек. Но затем грянула пандемия, и проект приостановили.

- В сентябре к дальнейшему участию пригласили двоих норильских ребят Владимира Бурдакова (спортшкола единоборств) и Дениса Карасёва (спортшкола № 4, тренеры Максим Трофимов и Владимир Лазник) в Сочи, в образовательный центр «Сириус», где проходил финальный этап проекта, - рассказывает Денис Дурасов, тренер по боксу спортшколы единоборств. - Финалистов разделили на три возрастные группы – до 15 лет, 15-17 и 17-18. Но через неделю Денис Карасёв получил вызов в сборную страны перед первенством России и покинул проект. Владимир же провёл там все 12 дней и хотя победителем, к сожалению, не стал, получил полезнейший опыт и возможность пообщаться с настоящей легендой бокса: Рой Джонс-младший - безусловный авторитет в мире спорта.

Первую неделю сборы вели российские специалисты, а затем их сменил Рой Джонс со своей командой. Они проводили открытые тренировки и мастер-классы. Денис Дурасов отмечает, что спортсменам была предложена новая для них форма работы - под музыку.

Рой Джонс рассказывал, что такой подход мотивирует его к движению: когда не было сил тренироваться, он включал музыку, и она заставляла его работать. Непривычно, конечно, но, я думаю, это полезно, развивает чувство ритма, - говорит наш собеседник. – Мы смогли увидеть Роя Джонса в процессе тренировок, пообщаться, сфотографироваться на память. Думаю, и Владимир не был разочарован итогами сборов.

Всем финалистам проекта вручили сертификаты об участии, а его победителем стал Худобахш Авджамилов из Балашихи. В следующем году проект планируется продолжать, но каким будет формат его проведения, пока неизвестно. Если организаторы пригласят в него норильчан, наши ребята непременно откликнутся, отметил Денис Дурасов. Ведь участие в подобных акциях - это хороший стимул для молодых спортсменов и шанс заявить о себе.

Пока же перед нашими боксёрами стоит не менее серьёзная задача – подготовка к крупным стартам. Владимир Бурдаков поедет на всероссийские соревнования памяти заслуженного тренера СССР Бориса Грекова в конце ноября. На этом турнире сформируется сборная страны. Тренеры надеются, что боксёр станет лидером в своей категории, тем более опыт участия в этом турнире у него уже есть – на последнем первенстве страны Владимир провёл три боя, уступив только в последнем. Денис Карасёв завершает подготовку к соревнованиям аналогичного уровня в Анапе, где он дебютирует в возрастной группе юношей 15-16 лет.