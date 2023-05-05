МАУ ИЦ «Норильские новости»

Двое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнира

Двое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнира

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Двое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнира

Двое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнираДвое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнираДвое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнира

Турнир ЦС ФСО профсоюзов «Россия»прошел в посёлке Домбай (Карачаево-Черкессия). Четверо норильчан - Данил Горбачев, Максим Монастырский, Николай Завгородний и Дмитрий Зайцев - выступили в сборной команде Красноярского края.

Максим Монастырский провёл пять победных боёв и занял первое место в своей категории. Он же главной судейской коллегией был признан лучшим боксёром турнира. Важно, что в пяти боях он не проиграл ни одного раунда.

Бронзу турнира завоевал Дмитрий Зайцев: по мнению тренеров спортсмена, сказалось непривычное место проведения соревнований - высокогорье. Данил Горбачев уступил в 1/8 финала спортсмену из Осетии, а Николай Завгородний на этой же стадии не смог пройти боксёра из Дагестана.

- Максим Монастырский подтвердил свой высокий уровень отлично провел весь турнир. Позднее все ребята в составе сборной команды Красноярского края приняли участие в тренировочном сборе к первенству Сибири, которое проходит в Иркутске в эти дни, - рассказал старший тренер сборной региона по юношам, тренер спортшколы №4 Максим Трофимов.

Параллельно всероссийскому турниру ЦС ФСО профсоюзов «Россия» в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России среди студентов, где принимал участие и стал чемпионом воспитанник норильской школы бокса Илья Андреянов (наставники Максим Трофимов и Владимир Лазник, сш №4). Илья выполнил норматив мастера спорта России и получил допуск на чемпионат страны среди взрослых.

5 мая в 13:27 670
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