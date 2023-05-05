Двое норильских боксёров завоевали медали престижного всероссийского турнира

Турнир ЦС ФСО профсоюзов «Россия»прошел в посёлке Домбай (Карачаево-Черкессия). Четверо норильчан - Данил Горбачев, Максим Монастырский, Николай Завгородний и Дмитрий Зайцев - выступили в сборной команде Красноярского края.

Максим Монастырский провёл пять победных боёв и занял первое место в своей категории. Он же главной судейской коллегией был признан лучшим боксёром турнира. Важно, что в пяти боях он не проиграл ни одного раунда.

Бронзу турнира завоевал Дмитрий Зайцев: по мнению тренеров спортсмена, сказалось непривычное место проведения соревнований - высокогорье. Данил Горбачев уступил в 1/8 финала спортсмену из Осетии, а Николай Завгородний на этой же стадии не смог пройти боксёра из Дагестана.

- Максим Монастырский подтвердил свой высокий уровень отлично провел весь турнир. Позднее все ребята в составе сборной команды Красноярского края приняли участие в тренировочном сборе к первенству Сибири, которое проходит в Иркутске в эти дни, - рассказал старший тренер сборной региона по юношам, тренер спортшколы №4 Максим Трофимов.

Параллельно всероссийскому турниру ЦС ФСО профсоюзов «Россия» в Санкт-Петербурге проходил чемпионат России среди студентов, где принимал участие и стал чемпионом воспитанник норильской школы бокса Илья Андреянов (наставники Максим Трофимов и Владимир Лазник, сш №4). Илья выполнил норматив мастера спорта России и получил допуск на чемпионат страны среди взрослых.