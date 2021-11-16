Двое норильских дзюдоистов отличились на региональном уровне

Шамиль Пирметов и Ариет Мусаев, представлявшие спортшколу № 5, выступили в Ачинске на открытом краевом турнире по дзюдо памяти Юрия Соловья.

Юрий Соловей в конце 1970-х годов положил начало развитию самбо и дзюдо в Ачинске и воспитал целую плеяду кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта СССР. Среди них – победитель и призёр чемпионатов СССР, призёр чемпионата Европы, заслуженный мастер спорта, президент федерации «Дзюдо Сибири» Виктор Поддубный. В 1994 году жизнь Юрия Соловья трагически оборвалась. Годом позже его друзья, Александр Калинин и Валентин Ларионов, организовали первый памятный турнир. С тех пор он проходит ежегодно.

Нынешние соревнования привлекли свыше 200 участников, выступавших в двух возрастных категориях – младшие (до 15 лет) и старшие (до 18 лет) юноши. Норильчане сумели заявить о себе и завоевать медали. Шамиль (в/к 42 кг) завоевал серебро, Ариет (в/к 50 кг) – бронзу.

- Это достойный результат, и я доволен тем, как ребята вели схватки. Для Шамиля это были дебютные выездные соревнования, и сразу серебро. Ариет уже выступал на краевом уровне и тоже добился успеха. Сейчас ребята выполнили спортивные разряды и, главное, набрали необходимый опыт, - говорит тренер спортсменов Данис Манашов. – Тем более что конкуренция на соревнованиях была очень высокой, а это полезно.

Сейчас отделение дзюдо спортшколы № 5 готовится к следующему выезду: в декабре борцы должны присоединиться к краевому турниру. На соревнованиях выступят как юноши, так и девушки.