Двое норильских тренеров по адаптивному спорту отмечены на краевом уровне

- От имени губернатора Красноярского края Александра Усса приветствую всех на этом замечательном празднике, где мы подводим итоги двухлетней работы по созданию условий для развития адаптивной физической культуры, – обратился к собравшимся министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев, который посетил церемонию. – Самое главное, что мы двигаемся вперед, и, несмотря на все трудности, которые объективно есть в этом году, мы всё равно развиваемся. Адаптивный спорт – один из приоритетов в нашей работе. Это плод труда большого количества людей. Задача у тех, кто работает в сфере адаптивного спорта, непростая, но очень благородная, потому что зачастую, когда люди приобщаются к систематическим занятиям физической культурой, они не только повышают свою физическую подготовленность, но и приобретают новые смыслы жизни.

Свои высокие и заслуженные награды в конкурсе профессионального мастерства «Лучший инструктор по адаптивной физической культуре Красноярского края» получили норильчане, которые достойно представили наш город. «Профессионал в области адаптивной физической культуры-2020» в сфере физической культуры – Марина Третьяк, инструктор-методист стадиона «Заполярник». «Профессионал в области адаптивной физической культуры - 2020» в сфере образования - Михаил Озарко, учитель Норильской школы-интерната.