Двойной успех

Призовые места на чемпионате Европы в Италии, победы на открытом первенстве Татарстана, чемпионате Москвы, рекорды и победы на чемпионатах России — это неполный перечень соревнований, на которых Олеся добилась успеха. Только за 2022 год спортсменка 11 раз поднималась на пьедестал почёта в престижных соревнованиях. Завоевав пять золотых,

четыре серебряных и две бронзовых медали, она внесла весомый вклад в спортивную

репутацию нашего города. За успешные выступления и высокие результаты, показанные

Олесей на чемпионатах России и международных соревнованиях, организаторы открытого чемпионата Москвы по лёгкой атлетике среди ветеранов в 2022 году сделали нашу

спортсменку лицом ветеранского спорта России, разместив её фотографию на рекламных баннерах.

28 января 2023 года спортсменка приняла участие в открытом турнире Республики Беларусь по лёгкой атлетике среди ветеранов в помещении, который прошёл в Минске. Возраст

участников традиционно составил от 30 лет и старше. Побороться за медали приехали свыше 200 спортсменов из шести стран. Комплекты наград разыгрывались в 12 видах программы, а также в эстафетном беге.

Олеся успешно выступила в беге на 400 м, завоевав золото. В беге на 60 м и в эстафетном беге 4 по 200 метров стала серебряным призёром, а в беге на 200 м получила бронзовую медаль.

Поддержал успешное выступление Махотиной и второй участник из Норильска— дебютант этих соревнований Роман Киволя, работник ЦАТК УАДИС. Он занял первое место в беге на 400 м и завоевал бронзовую награду в коротком спринте на 60 м.

Оба спортсмена тренируются под руководством тренера Крупского Олега Анатольевича.

Стоит отметить, что наши спортсмены были единственными участниками на этих

соревнованиях, представлявшими Красноярский край. И, надо сказать, представили достойно.

Теперь спортсмены готовятся к следующему старту —первенству России, которое пройдёт в городе Смоленске в марте.

Автор текста: Александр Снежный