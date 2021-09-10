Дзюдоистка из Кайеркана привезла серебро с первенства края среди юниоров до 21 года

Соревнования прошли в Минусинске, воспитанница спортшколы № 5 Полина Чуприна единственная представляла наш город. Девушка выступала в категории 70 кг.

По итогам нескольких кругов она стала серебряным призёром соревнований и была отобрана для участия в первенстве Сибирского федерального округа, которое состоится 23-24 октября.

«Полина прежде уже выступала на первенстве региона и тоже занимала призовые места. В этот раз она в целом показала себя неплохо, но хотелось бы лучше. Времени на подготовку было немного из-за летнего перерыва, - отметил её тренер Данис Манашов. - Сейчас предстоит серьёзно подготовиться к первенству СФО, надеюсь, предстоящие соревнования сложатся для Полины максимально удачно».