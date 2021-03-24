«Енисей» стал пятикратным чемпионом России по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» победил со счетом 4:2 московское «Динамо» в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Красноярске на арене «Енисея».

Голами отличились - Олег Толстихин (28-я минута), Алмаз Миргазов (43, 88-я) и Илья Лопатин (77-я). В составе московского клуба - Владислав Тарасов (55-я) и Максим Василенко (82-я).

«Енисей» стал пятикратным чемпионом страны (2001, 2014, 2015, 2016, 2021). Бронзовые медали турнира завоевал хабаровский «СКА-Нефтяник», победивший по сумме двух матчей архангельский «Водник» (4:4, 4:2).

В предыдущем сезоне, который был завершён досрочно из-за пандемии, «СКА-Нефтяник» и «Динамо» были признаны чемпионами России, «Енисей» и «Водник» стали обладателями бронзовых наград.